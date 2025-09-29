Sicilia. Il Codacons chiede alla Regione controlli straordinari in tutte le strutture sanitarie

Il Codacons, a seguito del gravissimo incidente avvenuto all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta, dove un ascensore precipitato dal terzo piano ha provocato il ferimento di una lavoratrice, chiede alla Regione Siciliana di disporre con urgenza controlli straordinari su tutti gli ascensori e gli impianti di trasporto verticale presenti nelle ASP e nelle aziende ospedaliere dell’isola.

“Non possiamo permettere – dichiara Francesco Tanasi, Segretario Nazionale Codacons – che la sicurezza di cittadini e operatori sanitari venga messa a rischio da impianti obsoleti o mal manutenuti. L’episodio di Caltanissetta deve rappresentare un campanello d’allarme: serve un piano straordinario di verifiche, trasparente e indipendente, su tutto il territorio regionale”.

Il Codacons sollecita la Regione a stabilire tempi rapidi e procedure chiare per accertare la regolarità della manutenzione, la validità delle certificazioni e l’efficienza di tutti gli impianti, così da prevenire nuovi incidenti che potrebbero trasformarsi in tragedie.

“La salute e l’incolumità di pazienti e personale ospedaliero – devono venire prima di qualsiasi altra considerazione economica o burocratica”. – conclude Tanasi