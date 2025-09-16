Nella mattinata di oggi, al km 2,300 della A19 Dir, lungo la carreggiata che conduce alle porte della città di Palermo, si è verificato un tamponamento che ha coinvolto quattro veicoli. Nonostante la zona sia al momento sgombra da aree di cantiere, il tamponamento ha causato 4 km di coda con i tempi di percorrenza del tratto interessato da incidente che si sono allungati di circa mezz’ora. L’incidente è stato domato dalle Forze dell’Ordine e dalle squadre Anas che si sono adoperate gestendo la viabilità e facendo defluire nel più breve tempo possibile le code che si erano formate. Fortunatamente nel sinistro non si sono registrati feriti, neanche di lieve entità.
Sicilia. Anas, tamponamento sulla A19 all’ingresso di Palermo
Mar, 16/09/2025 - 12:26
