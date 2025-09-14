Serradifalco. Omologato ufficialmente lo stadio comunale “Antonio Alaimo”

SERRADIFALCO. In vista della prossima stagione sportiva 2025/2026, lo stadio comunale “Antonio Alaimo” è stato omologato ufficialmente. Si tratta, è bene dirlo, di un passo importante in quanto consentirà al campo sportivo serradifalchese di essere utilizzabile per gare ufficiali. Oltre alla dirigenza, con Salvatore Caramanna e i fratelli Tonino e Francesco Cavaleri, presente alla cerimonia ufficiale di omologazione della struttura sportiva serradifalchese anche una delegazione provinciale della Lnd con Andrea Calì e Giovanni Seminara.

Con l’omologazione è stato completato il percorso di verifica sul piano tecnico e strutturale dello stadio comunale inaugurato lo scorso 24 agosto. Nel frattempo, l’amministrazione comunale sta lavorando alla sostituzione della tribuna Sud del campo di calcio intitolato ad Antonio Alaimo. Dopo aver ottenuto dall’assessorato regionale al turismo un contributo di 137.200 euro per questo progetto che prevede la sostituzione della tribuna sud del campo di calcio comunale, l’amministrazione Burgio ha compiuto un altro importante passo avanti in quanto lo stesso Assessorato del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo ha disposto la liquidazione della stessa somma in favore del Comune di Serradifalco per l’attuazione del progetto.