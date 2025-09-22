Scomparsa di Rosario Schifani, il cordoglio dell’Amministrazione comunale di Caltanissetta

L’Amministrazione comunale di Caltanissetta, guidata dal Sindaco Walter Tesauro, intende esprimere il proprio cordoglio al Presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, per la scomparsa del fratello Rosario.

Sindaco Tesauro: “In questo momento di dolore, manifestiamo tutta la nostra partecipazione e la nostra più sincera vicinanza al Presidente Schifani per il grave lutto che oggi ha colpito la sua famiglia. Rosario Schifani, oltre a essere il fratello del governatore, era un’eccellenza della nostra terra. La sua docenza nell’ambito dell’Elettrotecnica all’Università di Palermo e le numerose pubblicazioni scientifiche internazionali testimoniano il suo alto valore culturale e amplificano questa perdita anche nel campo della ricerca accademica siciliana. Al Presidente Schifani e ai suoi cari, le più sentite condoglianza da parte mia e di tutta l’Amministrazione comunale”.