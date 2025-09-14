Santa Caterina. Il sindaco annuncia rifacimento di diverse vie del centro abitato

SANTA CATERINA. L’amministrazione comunale guidata dal sindaco Giuseppe Ippolito ha annunciato il completamento della progettazione esecutiva e della disponibilità dei fondi in bilancio per il rifacimento di diverse vie del centro abitato caterinese. A breve partiranno le procedure per l’affidamento dei lavori che interesseranno: Via Cavallotti, Via XII Gennaio, Via XXVII Maggio, Via Bellini, Via Verdi, Via Principe Castelnuovo, Via Hugo, Via Sacerdote Lo Porto, il tratto comunale tra Piazza Mercato e SP44, Via Ciano e Via D’Annunzio.

Il primo cittadino ha ricordato che questo risultato è il frutto del percorso di ricostruzione degli uffici e di programmazione portato avanti negli ultimi anni. Oggi finalmente i frutti iniziano a vedersi. Parallelamente, stanno anche proseguendo gli interventi di manutenzione ordinaria e chiusura delle buche, grazie all’impegno costante dei due manutentori comunali, che in questo periodo stanno lavorando ogni giorno per rendere le strade più sicure.

In ogni caso, il sindaco ha ribadito che questo è solo l’inizio: in collaborazione con l’Ufficio Tecnico, si sta infatti continuando a programmare la progettazione di ulteriori interventi di riqualificazione su altre strade.