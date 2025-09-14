Santa Caterina. Disponibili 4 posti per il progetto “Spazio Gioco” per bambini da 18 a 36 mesi

SANTA CATERINA. Sono disponibili 4 posti per il progetto “Spazio Gioco” rivolto ai bambini di età compresa tra i 18 e 36 mesi residenti nel Comune di Santa Caterina Villarmosa. Lo ha reso noto il sindaco Giuseppe Ippolito.

Il servizio si svolgerà presso i locali dell’ex Ufficio Collocamento in viale Trieste e avrà una durata di 12 mesi (da lunedì a venerdì per 4 ore giornaliere). Si conta di avviare il nuovo servizio entro la fine di settembre.

Le domande possono essere inviate tramite mail all’indirizzo PEC: amministrazione@pec.comune.santacaterinavillarmosa.cl.it o consegnate a mano presso l’Ufficio protocollo del Comune, dal lunedì al venerdì, dalle 9:00 alle 12:00.

L’avviso pubblico e il modulo di domanda sono disponibili al seguente link: https://www.comune.santacaterinavillarmosa.cl.it/…/most…Le iscrizioni saranno aperte sino a esaurimento dei posti disponibili.