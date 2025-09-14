Riesi saluta l’estate con due grandi concerti: i Beans e Le Vibrazioni. Piazza Garibaldi si prepara al gran finale della festa di Maria SS. della Catena

La comunità riesina si prepara a vivere il momento conclusivo dei festeggiamenti in onore di Maria SS. della Catena, patrona della città, con due appuntamenti musicali d’eccezione che chiuderanno ufficialmente il programma della “Estate a Riesi 2025”. Piazza Garibaldi si trasformerà in un palcoscenico d’eccezione per accogliere, lunedì 15 settembre i Beans, mentre martedì 16 settembre il celebre gruppo italiano Le Vibrazioni.

Il Lunedì della Madonna tornerà a proporre, dopo molti anni, i giochi popolari dell’“Antinna” e dei “Pignatuna”, momenti che hanno fatto la storia della tradizione riesina, riproposti grazie alla collaborazione tra l’Amministrazione Comunale e la Basilica Maria Ss. della Catena. A seguire, lo spettacolo pirotecnico del classico castello di fuochi d’artificio del Lunedi di Madonna illuminerà il cielo del centro abitato, aprendo la strada al concerto dei Beans, aprendo la strada al concerto dei Beans, storica formazione della musica leggera italiana che ha segnato un’epoca.

Il giorno successivo, martedì 16 settembre, toccherà invece all’amata e seguita band Le Vibrazioni salire sul palco della piazza principale, portando la loro energia rock e melodica, con una scaletta che farà cantare il pubblico sulle note delle loro hit più celebri, brani che hanno scalato le classifiche e che continuano a emozionare fan di tutte le età. Per l’occasione, è stato inoltre predisposto un servizio navetta per agevolare la mobilità dei cittadini e dei visitatori e rendere più fluida la gestione dei posteggi lungo il centro abitato.

Il servizio sarà attivo a partire dalle ore 19.00, con punti di raccolta presso l’ingresso del paese, in corrispondenza dell’area antistante la scritta “Riesi”, e al Piazzale De Andrè (area mercato). L’arrivo è previsto in Piazzetta Don Pedro Altariva, davanti al Palazzo Municipale, a soli 150 metri dall’area del concerto. Il servizio è a pagamento. La serata segnerà il culmine del percorso musicale promosso dall’assessore allo Sport, Turismo e Spettacolo Giuseppe Ievolella, sostenuto dal sindaco Salvatore Sardella, dall’intera Giunta municipale, dal presidente del Consiglio comunale Dario La Rosa e dai consiglieri del gruppo di maggioranza Rinnoviamo Riesi.

«È stato un vero lavoro di squadra – sottolinea l’Assessore Ievolella – che ci ha permesso di offrire ai cittadini, ai tanti emigrati che tornano per il periodo estivo ed ai visitatori un’estate indimenticabile, ricca di eventi, concerti, cinema all’aperto, spettacoli, mostre, laboratori, iniziative per bambini, famiglie e giovani, sport e momenti di cultura. Adesso ci attende il gran finale, con gli ultimi eventi tutti da vivere e da gustare insieme».

Ad arricchire l’atmosfera, anche quest’anno, la splendida copertura di luci a cielo stellato in Piazza Garibaldi e le luminarie collocate in occasione dei festeggiamenti di San Giuseppe e della Madonna della Catena. Con i Beans e Le Vibrazioni, la città si prepara dunque a vivere due serate memorabili, suggellando i festeggiamenti patronali e salutando un’estate che resterà impressa nella memoria collettiva ed ha ha saputo coniugare tradizione, musica e spettacolo.