Riesi. Angelo Lo Stimolo è il nuovo commissario cittadino della Democrazia Cristiana

RIESI. La Segreteria Provinciale della Democrazia Cristiana, tramite il suo segretario Gero Valenza, ha comunicato ufficialmente la nomina del sig. Angelo Lo Stimolo quale Commissario Cittadino del partito per la città di Riesi.

La decisione è stata assunta con il pieno sostegno del Segretario Nazionale, Dott. Totò Cuffaro, del Segretario Regionale, Dott. Stefano Cirillo, e del Segretario Regionale Organizzativo, ON. Carmelo Pace, a conferma della volontà condivisa di rilanciare con determinazione e spirito di servizio l’azione politica del partito sul territorio.

Questa scelta nasce dalla volontà di avviare un percorso di rinnovamento profondo e concreto all’interno del partito, sia nella sua organizzazione locale che nell’approccio politico con il territorio. La figura del Dott. Lo stimolo Angelo, da sempre apprezzata per le sue indubbie qualità etiche e morali, rappresenta un punto di riferimento credibile e coerente per tutti coloro che credono nei valori fondanti della Democrazia Cristiana.

Con questa nomina si intende cambiare il volto del partito a livello cittadino, portando una nuova aria fatta di trasparenza, partecipazione e impegno autentico al servizio della comunità.

Al Sig. Lo Stimolo vanno i migliori auguri di buon lavoro, con la certezza che saprà guidare con responsabilità e visione questo nuovo corso, in ascolto delle esigenze dei cittadini e in linea con i principi di giustizia sociale, solidarietà e sussidiarietà che hanno sempre animato la nostra storia politica”.