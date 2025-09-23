Open Week DLF: spettacolo e abilità nella gara operatori per i dieci anni dell’azienda

CALTANISSETTA – Nell’ambito delle celebrazioni per il decennale della DLF Macchine, l’Open Week ha offerto momenti di festa, formazione e dimostrazioni tecniche, ma anche una sfida entusiasmante che ha unito competizione e spirito di squadra: la Gara Operatori.

Ben 82 operatori hanno preso parte alla prova, trasformando il piazzale dell’azienda in un’arena dove precisione, abilità e concentrazione hanno fatto la differenza. Il cronometro è stato l’unico giudice, decretando distacchi minimi e rendendo la competizione appassionante fino all’ultimo secondo.

Al termine delle prove, la classifica ha visto primeggiare Dario Ravi Pinto, capace di fermare il tempo a 1’20”, seguito da Giovanni Certa e Domenico Pannizzo, entrambi con un brillante 1’23”. Più distanziati, ma comunque protagonisti di prestazioni notevoli, gli altri concorrenti della top ten.

Classifica dei primi dieci

Dario Ravi Pinto – 1’20” Giovanni Certa – 1’23” Domenico Pannizzo – 1’23” Rosario Geraci – 1’24” Anthony Gentile – 1’31” Salvatore Filara – 1’33” Michele Callari – 1’34” Mattia Ventura – 1’35” Alessio Rossi – 1’36” Ivan Benza – 1’37”

Una graduatoria che non solo fotografa tempi e piazzamenti, ma premia anche lo sforzo e la determinazione di tutti i partecipanti. Un plauso va infatti non soltanto ai vincitori, ma a ciascuno degli 82 operatori, che con impegno e coraggio hanno accettato la sfida, contribuendo a rendere questa edizione della Gara Operatori un appuntamento indimenticabile all’interno delle celebrazioni per i dieci anni di DLF Macchine.