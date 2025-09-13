Mussomeli, il dott. Gero Valenza nominato dal Presidente Schifani Presidente dell’Iacp di Caltanissetta

MUSSOMELI – Il medico mussomelese dott. Gero Valenza, 63 anni, già sindaco di Mussomeli dal 2002 al 2007 e successivamente presidente del consiglio comunale, da due anni segretario provinciale della Democrazia Cristiana, è stato nominato Presidente dell’Iacp di Caltanissetta dal Presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, subentrando al commissario Pasquale Mistretta. “Il partito mi ha chiesto la disponibilità ed io ho prima voluto pensarci prima di accettare poiché ho anche una vita professionale e familiare, volevo infatti capire come questo incarico si potesse inserire nella mia quotidianità anche perché le cose le voglio fare bene o niente. Sino a qualche anno fa le case popolari sono state considerate come abitazioni di secondo livello, ma non è stato e non dovrà essere mai più cos – ha aggiunto – poiché io sono pure appassionato del bello proverò a fare in modo che le nuove abitazioni possano essere costruite in maniera più confortevoli di quanto è stato fatto sino ad ora. Lo stato di salute dell’Ente è buono e so che c’è del personale molto qualificato. Dobbiamo continuare su questo trend e aggiungere anche del mio”.