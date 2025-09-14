Mazzarino. Guasto lungo la condotta Blufi, rimodulata la distribuzione nelle zone Mercadante alto e basso

Il fornitore di sovrambito Siciliacque ha reso noto per le vie brevi che, a causa di un guasto verificatosi lungo la condotta Blufi basso, non è stato possibile rifornire il serbatoio Mercadante al servizio delle utenze del comune di Mazzarino.
Caltaqua – Acque di Caltanissetta SpA, gestore del servizio idrico integrato per il territorio della provincia di Caltanissetta, sta tuttavia garantendo la programmata distribuzione odierna.
Da domani, lunedì 15 settembre, invece, la distribuzione nelle zone Mercadante alto e basso non sarà garantita sino al completo ripristino della fornitura.
Caltaqua renderà tempestivamente noto ogni ulteriore utile aggiornamento man mano che sarà reso disponibile.