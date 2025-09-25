Mare d’inverno, il nuovo lusso del viaggiatore moderno

C’è chi aspetta l’estate per mettere piede in spiaggia e chi, invece, sceglie di anticipare i tempi, concedendosi un assaggio di sole e mare in pieno inverno.

È un fenomeno che negli ultimi anni ha preso piede anche tra gli italiani, che scelgono sempre più spesso di viaggiare nei mesi più freddi, alla ricerca di climi miti e paesaggi tropicali.

D’altra parte, l’inverno sembra essere diventato un momento ideale per partire verso mete dove il caldo non abbandona mai il calendario.

Le destinazioni più gettonate offrono scenari diversi ma accomunati dallo stesso filo conduttore, rigenerarsi lontano dal freddo, tra spiagge bianche, acque trasparenti e giornate lunghe di sole.

Le Maldive, in questo senso, rimangono una delle destinazioni più iconiche per chi cerca relax totale. Qui, bungalow sospesi sull’acqua e barriere coralline fanno da cornice a un viaggio che unisce lusso e natura incontaminata.

Ma non sono l’unica opzione, Zanzibar si conferma tra le preferite per chi cerca un mix di mare, cultura e tradizione, con i suoi mercati colorati e l’incontro tra influenze arabe e africane.

Non mancano, poi, le proposte nel cuore dell’Oceano Indiano, come Mauritius e Seychelles, che si distinguono per l’equilibrio tra natura rigogliosa e spiagge da sogno. Entrambe permettono di unire giornate di sole a escursioni tra foreste tropicali e piccoli villaggi ancora autentici.

Chi preferisce l’emisfero occidentale può puntare, invece, verso i Caraibi, che in inverno vivono il loro periodo migliore.

Repubblica Dominicana e Giamaica rappresentano un connubio di vitalità, mare e musica, mentre le isole meno conosciute come Saint Lucia o Grenada offrono un ritmo più lento e paesaggi naturali incontaminati.

Anche gli arcipelaghi più vicini si fanno largo in questa lista, come le Canarie,che restano una scelta pratica e alla portata di molti, grazie ai voli frequenti dall’Europa e a un clima che non scende mai sotto i 20 gradi.

Tenerife e Lanzarote, con i loro paesaggi vulcanici, uniscono l’esperienza balneare a un patrimonio naturalistico unico.

Cosa alimenta questa nuova tendenza?

Al di là delle preferenze personali, che si esprimono al massimo durante le vacanze invernali, non bisogna dimenticare le opportunità di smart working che molti enti pubblici e aziende private offrono ai propri collaboratori.

Questa, da qualche anno a questa parte, rappresenta una grande occasione per chi ama vivere in contesti dove alternare il senso di vacanze al lavoro, anche oltre la più lunga pausa estiva.

Se il mare in inverno è sinonimo di libertà, però, non bisogna dimenticare che organizzare una vacanza lontano da casa, specie se di lunga durata, porta sempre con sé imprevisti possibili, come voli cancellati, bagagli smarriti, malesseri improvvisi o attrezzature da lavoro rubate.

In tutte queste circostanze, avere accanto uno strumento di protezione come un’assicurazione viaggio può fare la differenza.

I pacchetti proposti da Imaway offrono un ventaglio di garanzie pensate proprio per chi sceglie di viaggiare all’estero, magari in smart working, proponendo soluzioni di polizza viaggio personalizzate e adatte a tutte le esigenze.

Oltre alle coperture sanitarie e all’assistenza 24 ore su 24, uno degli elementi più utili riguarda proprio la protezione dei dispositivi elettronici, in caso di furto o smarrimento o, ancora, la garanzia sulle spese di annullamento o interruzione del viaggio.

Possono sembrare dettagli secondari, ma basta un contrattempo personale, un ritardo nei trasporti, la mancata disponibilità del proprio PC, in occasione di una call importante, dall’altro capo del mondo, per rovinare un viaggio programmato nei minimi dettagli.

Con queste garanzie, invece, si ha la possibilità di recuperare gran parte delle spese sostenute, evitando che un evento esterno trasformi il sogno in un costo amaro.

In questo senso, la polizza non è un ostacolo al desiderio di evasione, ma un modo per renderla davvero piacevole.

Chi sceglie di partire per le Maldive, i Caraibi o Zanzibar in pieno inverno, d’altro canto, sa di poterlo fare con la leggerezza di chi ha pensato a tutto, anche a ciò che non si può controllare.