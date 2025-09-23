L’Ambasciatore dell’Ecuador in visita al Consorzio di Tutela del Cioccolato di Modica IGP

MODICA. Un grande privilegio per il Consorzio avere ricevuto in visita il 19 e 20 settembre S.E. l’ambasciatore dell’Ecuador in Italia Esteban Assar Moscoso Bohman, accompagnato da Max Alejandro Coello Aguilar – Director of Pro Ecuador Italy -Trade Commissioner of Ecuador

Accolto dai vertici del Consorzio, presso il salone della Società Operaia di Mutuo Soccorso, ha incontrato le aziende produttrici di cioccolato di Modica IGP. Dopo l’intervento di benvenuto del Presidente della Società Operaia Giorgio Solarino, i lavori sono stati introdotti dalla giornalista e scrittrice Valentina Raffa cui hanno fatto seguito gli interventi del Vicepresidente del Consorzio Elvira Roccasalva, che ha ringraziato l’Ambasciatore dell’Ecuador per avere onorato con la sua visita il Consorzio e di Max Alejandro Coello Aguilar che ha riassunto le diverse tappe che hanno consentito di organizzare questa missione ringraziando il Direttore del Consorzio per la collaborazione. Il Direttore Nino Scivoletto ha espresso un ringraziamento all’Ambasciatore che attraverso la sua iniziativa ha consentito l’avvio di una collaborazione tra i produttori di cacao e i cioccolatieri di Modica, alla vigilia dell’avvio di una nuova fase che sarà caratterizzata dalla costituzione di una società consortile per l’avvio della produzione a Modica della pasta di cacao, ritenendo l’Ecuador il primo e più autorevole partner soprattutto per la indiscutibile qualità del cacao dell’Ecuador.

“A nome dell’Ecuador – ha dichiarato l’Ambasciatore – desidero esprimere la nostra sincera gratitudine per il legame che ci unisce: il cacao. Il mio Paese, culla di uno dei cacao più pregiati del mondo, guarda con orgoglio a come questo frutto si trasformi qui, in Sicilia, in un prodotto che è patrimonio culturale, economico e gastronomico d’Italia. Cari amici, produttrici e produttori di cioccolato, vi faccio i miei più sentiti complimenti per il vostro impegno e per aver reso Modica un nome di prestigio mondiale. Sappiate che in Ecuador vi consideriamo alleati e amici. Domani – ha concluso l’Ambasciatore – avremo la gioia di inaugurare il Vaso di Palanda presso il Museo del cioccolato, simbolo dell’unione tra l’Ecuador e Modica. In quel vaso si racchiude un messaggio profondo: il cacao che nasce nelle nostre terre ,e il sapere artigianale che custodite qui, si incontrano in un medesimo scopo, quello di condividere con il mondo qualità, gusto e tradizione.

Dopo l’incontro con i produttori l’Ambasciatore Esteban Assar Moscoso Bohman, accompagnato dal Direttore Scivoletto, ha reso visita al Sindaco di Modica Maria Monisteri Caschetto, che ha accolto il diplomatico nel suo ufficio presente il Presidente del Consiglio Mariacristina Minardo e la giunta municipale. Il Sindaco ha rivolto all’Ambasciatore un vivo ringraziamento per avere creato le basi per costruire un ponte tra l’Ecuador e Modica, fra i produttori di cacao e gli artigiani modicani , grazie ai quali Modica è riconosciuta la città del Cioccolato.























“ È per me un grande onore – ha dichiarato l’Ambasciatore – essere oggi qui a Modica e portare a tutti voi il saluto fraterno della Repubblica dell’Ecuador. Questa città, così ricca di storia, di cultura e di fede, rappresenta un simbolo del patrimonio straordinario della Sicilia e dell’Italia. Essere accolto nella sede del vostro governo cittadino, alla presenza delle istituzioni e della comunità, è per me motivo di profonda gratitudine e rispetto. Permettetemi, dunque, di rinnovare, a nome del mio Paese, l’impegno a coltivare questa amicizia, che, come il cioccolato, ha un sapore intenso, autentico e duraturo”.

Scambio di doni tra l’Ambasciatore e il Sindaco che ha di seguito accompagnato S.E. nell’aula Consiliare per illustrare sia il dipinto storico “Il Giuramento di Castronovo”, evento del 1390, opera del maestro Tomassetti che testimonia l’importanza della Contea di Modica nel periodo aragonese, che ritratti e profili degli Uomini Illustri della città.

La Cena di benvenuto all’Ambasciatore , organizzata dall’Istituto Principi Grimaldi di Modica, ha consentito al Diplomatico di apprezzare le prelibatezze gastronomiche sapientemente interpretate dallo chef , Prof. Giovanni Roccasalva, che ha impiegato ingredienti a km zero dalle carni rosse di Avimecc ai latticini di Progetto Natura, dal pane di Fratantonio agli ortaggi di Moncada, dai vini della Cantina Rudinì fino ai liquori di Solbarocco. Messaggio di benvenuto all’Ambasciatore della neo Dirigente dell’Alberghiero Claudia Terranova, che ha ringraziato il Consorzio per avere coinvolto l’Istituto e sottolineato l’importante contributo per la riuscita dell’evento apportato dai professori Sonia Sudato in sala e Luca Guerrieri all’accoglienza e dal vicario Orazio Licitra.

La visita notturna alla città, guidati dal dottore Aurelio Boncoraglio, ha stupito l’Ambasciatore e il Direttore di Pro Ecuador.

Giorno 20 alle 10 al Palazzo della Cultura – Salone Triberio , alla presenza dell’On Ignazio Abbate S.E. l’ambasciatore dell’Ecuador in Italia Esteban Assar Moscoso Bohman, ha incontrato le autorità civile e militari nonché i produttori di cioccolato di Modica del Consorzio. L’evento brillantemente coordinato dalla giornalista e scrittrice Valentina Raffa, ha registrato gli apprezzati interventi della Presidente del Consiglio Mariacristina Minardo, del Vicepresidente Nazionale di Cna Pippo Cascone, del Segretario Territoriale di CNA Carmelo Caccamo, della Dirigente dell’Alberghiero Claudia Terranova, di Max Alejandro Coello Aguilar. Intervento conclusivo dell’On. Abbate che ha sottolineato il grande valore della visita dell’Ambasciatore che giunge a distanza di dieci anni dalla visita a Modica del Sindaco di Babahoyo , cui però non ha fatto seguito l’avvio dell’annunciato gemellaggio. Abbate auspica che la presenza di S.E. crei ora le condizioni per rafforzare il legame storico tra l’Ecuador e l’Italia e per essa , Modica.

“È per me un onore rivolgermi a voi in questa occasione così significativa- ha dichiarato l’Ambasciatore – nella quale l’Ambasciata dell’Ecuador, Pro Ecuador e Pacari hanno il privilegio di offrire un contributo speciale al Museo del Cioccolato del Consorzio del Cioccolato di Modica IGP. Oggi celebriamo l’inaugurazione della Sala Ecuador con la consegna della replica del vaso di Palanda, che simboleggia non soltanto la cultura del nostro Paese, ma anche il suo profondo legame storico con il cacao, la cui origine risale a 5.500 anni fa, nella regione amazzonica dell’Ecuador. È di particolare rilievo essere qui a Modica, la cui certificazione IGP valorizza l’origine geografica del prodotto, il gusto autentico fondato sulla purezza degli ingredienti e la sua eccellente lavorazione artigianale. Questa donazione – ha continuato l’Ambasciatore – assume un significato particolare nel quadro dei 125 anni di relazioni diplomatiche tra Ecuador e Italia, un legame che si è consolidato nel tempo attraverso amicizia, cooperazione e rispetto reciproco. Vogliamo rafforzare ulteriormente questi vincoli condividendo con il popolo italiano un’opera che rappresenta il cuore stesso dell’identità ecuadoriana”.

Il Consorzio ha conferito all’Ambasciatore Esteban Assar Moscoso Bohman la “Barretta d’argento” consegnata al diplomatico dall’On. Ignazio Abbate.

È seguita l’inaugurazione della SALA ECUADOR e la svelatura del Vaso di Palanda, dono della Pacari, che arricchisce ulteriormente il Museo del Cioccolato di Modica.

Un light lunch di arrivederci, presso l’Alberghiero , ha chiuso la visita dell’Ambasciatore dell’Ecuador a Modica.