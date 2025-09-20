I possessori di Bitcoin si stanno riversando su “LTC Cloud Mining”, guadagnando 5.802 $ al giorno

LONDRA, REGNO UNITO – 21 settembre 2025: Michael Saylor, Presidente Esecutivo di Bitcoin Mining and Strategy, ha affermato che, con l’ingresso accelerato degli investitori istituzionali, la volatilità in calo di Bitcoin lo renderà “noioso” per gli investitori al dettaglio “in cerca di emozioni forti”, ma questa è una fase di crescita naturale e un segnale positivo. Ha definito il decennio dal 2025 al 2035 una “corsa all’oro digitale”, caratterizzata dall’emergere di numerosi nuovi modelli e prodotti, nonché da errori e creazione di ricchezza. Tuttavia, la frequente volatilità del mercato e il timore di perdite da parte degli investitori limitano il loro potenziale di profitto, poiché non sono in grado di rischiare grandi quantità di capitale in attesa di un mercato rialzista. In questo contesto, piattaforme come LTCCloudMining , utilizzando le tecnologie più recenti e processi fluidi, offrono la soluzione definitiva, aiutando gli investitori a far crescere i propri asset digitali senza rischi ogni giorno.

Potenziale di guadagno senza soluzione di continuità in mezzo L’ultimo rally di Bitcoin

Bitcoin ha registrato un rialzo dello 0,59% e un volume di scambi di quasi 42 miliardi di dollari nelle ultime 24 ore. Questa ascesa è stata osservata mentre l’indice dei prezzi alla produzione (PPI) statunitense si è raffreddato al 2,6%, aumentando le aspettative di tagli dei tassi di interesse. Le statistiche precedenti indicano anche che Bitcoin potrebbe mostrare turbolenze a breve termine, ma i trend a lungo termine sono spesso positivi.

In queste circostanze, i trader più intelligenti non si limitano a trattenere i propri asset e ad aspettare che Bitcoin salga. Cercano altri modi sofisticati per generare profitti e continuare ad aumentare regolarmente i propri asset digitali. Come ha affermato l’ex CEO di MicroStrategy , Michael Saylor:

“Fare trading su Bitcoin è come fare trading su Apple, Amazon, Google o Facebook dieci anni fa. Più ti ossessioni nel sincronizzare il mercato, più errori commetti. Erano tutte reti tecnologiche dominanti e destinate a crescere.”

È qui che entra in gioco il cloud mining, che consente ai trader di avviare il processo di mining senza acquistare o mantenere attrezzature costose. Attraverso questo processo, la potenza di calcolo viene noleggiata da data center remoti per far crescere gli asset digitali senza alcun intervento manuale. In tali piattaforme, LTCCloudMining domina il settore offrendo una soluzione economica e priva di rischi per avviare un flusso di reddito costante.

LTCCloudMining : flessibili e redditizi

LTCCloudMining offre ai suoi utenti una varietà di offerte pensate per soddisfare le esigenze di diversi profili di investitori. Dai pacchetti di prova entry-level ai pacchetti istituzionali ad alto rendimento, ogni contratto garantisce un ritorno sull’investimento e pagamenti giornalieri .

Nome del contratto Prezzo Termine Profitto giornaliero Rendimento totale Esperienza utente gratuita $20 1 giorno $0,70 $20,70 Nuova esperienza utente 100 dollari 1 giorno $5,00 $ 105,00 Minatore Avalon A1346 600 dollari 7 giorni $7,80 $654,60 WhatsMiner M50S $ 1.200 15 giorni $16,20 $ 1.443,00 ETC Miner E9 Pro $2.700 20 giorni $37,80 $ 3.456,00 WhatsMiner M63 $4.800 30 giorni $69,60 $ 6.888,00 Bitcoin U3S23H $30.000 50 giorni $510,00 $ 55.500,00

Questi contratti evidenziano l’efficacia di LTCCloudMining per ogni utente. Non vincola nessuno, offre libertà di scelta, rendendo questa piattaforma adatta sia agli investitori alle prime armi che a quelli più esperti.

Perché i trader si fidano di LTCCloudMining

• Attrezzature all’avanguardia: massimizzazione dell’efficienza con miner ASIC e piattaforme GPU all’avanguardia.

• Operazioni ecocompatibili: i sistemi di raffreddamento alimentati ad energia solare riducono i costi e mantengono pulito l’ambiente.

• Guadagni automatici: i pagamenti vengono elaborati ogni 24 ore, mentre l’importo principale viene restituito alla scadenza, senza alcuno sforzo manuale.

• Sicurezza robusta: protezione dei fondi tramite archiviazione Cold-wallet, McAfee® SECURE e protezione Cloudflare® .

• Affidabile a livello globale: dalla sua fondazione nel 2015, LTCCloudMining ha servito oltre 1,8 milioni di utenti in tutto il mondo.

• Ingresso flessibile: da prove iniziali da 20 $ a contratti su larga scala, c’è un’opzione per ogni trader.

• Assicurazione e protezione: protezione dei fondi tramite crittografia SSL, supportata dalle polizze assicurative AIG.

Come iniziare a guadagnare tramite LTCCloudMining

LTCCloudMining consente a un individuo di iniziare a guadagnare seguendo pochi semplici passaggi:

1: Crea un account con pochi semplici clic su LTCCloudMining .

2: Scegli un contratto in base al tuo budget e ai tuoi obiettivi futuri

3: Inizia a ottenere profitti ogni 24 ore in base al contratto selezionato

Non è solo trasparente e semplice. Permette agli utenti di accedere e gestire i propri conti tramite smartphone o laptop, da qualsiasi parte del mondo.

Perché iniziare adesso!

Con l’impennata di Bitcoin oltre i 115.000 dollari, non solo si profila un’opportunità, ma si corre anche il rischio di un calo dei prezzi dovuto all’elevata volatilità. LTCCloudMining offre un’alternativa semplice ma redditizia per trasformare questa impennata di Bitcoin in rendimenti interessanti senza dover investire in attrezzature costose, elettricità e infrastrutture complesse.

Con procedure semplici, contratti trasparenti e profitti garantiti, questa piattaforma è molto più di un semplice cloud mining. È una moderna potenza tecnologica che consente di incrementare automaticamente il patrimonio di ogni utente, senza alcun ostacolo.

Quindi, invece di limitarti a conservare e immagazzinare le monete, inizia a ricavarne profitti ogni giorno con la potenza ineguagliabile di LTCCloudMining .

Per maggiori informazioni: Visita www.ltccloudmining.com

Per richieste commerciali: inviare un’e-mail a info@ltccloudmining.com