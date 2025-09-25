Guardia di Finanza, il Generale di Divisione Roberto Manna in visita alla Tenenza di Mussomeli

Lo scorso 23 settembre, la Tenenza di Mussomeli ha ricevuto la visita del Comandante Regionale Sicilia – Generale di Divisione Roberto Manna – il quale, accompagnato dal Comandante Provinciale di Caltanissetta, Col. Stefano Gesuelli e dal Comandante del Gruppo di Caltanissetta, Cap. Andrea Zangaro è stato accolto dal Comandante della Tenenza, Lgt. Salvatore Imbesi. All’alto ufficiale, nel corso della visita ispettiva, sono state illustrate le situazioni socio-economiche del territorio, le principali attività in corso, nonché le più importanti tematiche afferenti al personale, al benessere organizzativo e alle infrastrutture, tutti aspetti particolarmente importanti in contesti geografici così peculiari.

















Il Generale Manna si è intrattenuto con i militari del reparto visitato, sottolineando i risultati di servizio conseguiti e l’impegno e la professionalità profusa ogni giorno nell’attività di servizio al fine di perseguire le finalità di polizia economico – finanziaria e il concorso al mantenimento dell’ordine pubblico, soprattutto durante la stagione estiva, sempre nella piena sinergia e costante collaborazione con le altre forze di polizia. Il Comandante Regionale ha proseguito incontrando il Sindaco di Mussomeli, On. Giuseppe Catania, ed alcuni rappresentanti locali, tra i quali il Prof. Giuseppe Spera che ha illustrato, nel corso di una visita guidata, le origini e la storia del Castello Manfredonico. La presenza del Generale Manna a Mussomeli ha sottolineato la rilevanza strategica dei presidi del Corpo nei comuni del Vallone, che devono costituire punti di riferimento per i cittadini, gli operatori economici e le istituzioni, a tutela della legalità e della loro sicurezza.