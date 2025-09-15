Gruppo Civico per Mazzarino: “I servizi Asacom e mensa scolastica siano attivati prima possibile”

MAZZARINO. Riceviamo e pubblichiamo nota del Gruppo Civico per Mazzarino sulla situazione scolastica a Mazzarino.

“La “campanella della scuola” sta per suonare, annunciando l’inizio di un nuovo anno scolastico. Tuttavia, anche quest’anno, gli alunni del nostro Comune all’avvio dell’anno scolastico, si troveranno privi di due servizi fondamentali, il servizio ASACOM (Assistenza all’Autonomia e alla Comunicazione) e il servizio di mensa scolastica.

A questo punto è d’obbligo chiedersi se il Sindaco e l’Assessore al ramo si siano concretamente attivati per garantire l’avvio tempestivo di questi servizi, indispensabili soprattutto sia per gli alunni che ne hanno bisogno sia per le famiglie .

Una Amministrazione non si misura con l’organizzazione di eventi, manifestazioni e momenti di intrattenimento , che, pur apprezzati, non possono sicuramente sostituirsi ai servizi pubblici essenziali che ogni Comune ha l’obbligo di erogare.

Una buona Amministrazione Comunale deve avere la capacità di pianificare, programmare, organizzare e garantire i diritti fondamentali, soprattutto a favore delle fasce più fragili della popolazione.

Già lo scorso anno siamo dovuti intervenire pubblicamente per sollecitare l’attivazione dei servizi scolastici. Il nostro primo comunicato risale al 26 settembre 2024, dopo aver constatato l’ennesimo ritardo, con gravi disagi a studenti e famiglie.

È doveroso aspettarsi che una programmazione efficiente venga effettuata già nel mese di luglio, per garantire l’attivazione dei servizi , Asacom fin dal primo giorno di scuola, il servizio mensa dal 1 di Ottobre. Eppure, anche quest’anno, nessuna comunicazione ufficiale è stata fin ora diramata. Un silenzio che conferma, ancora una volta, la mancanza di pianificazione da parte dell’Amministrazione comunale.

Nel frattempo, come al solito , apprendiamo che in Comuni vicini, il servizio ASACOM sarà regolarmente avviato insieme alla “ prima campanella “ dell’anno scolastico. Questo dimostra che quando c’è volontà politica, i servizi si possono attivare nei tempi previsti.

Chiediamo ,con forza ,che il servizio ASACOM e la mensa scolastica vengano attivati nel più breve tempo possibile. I cittadini chiedono risposte concrete e impegni mantenuti.

La nostra non vuole essere una critica, ma un imput affinché sia per il presente che per il futuro ci sia un’ efficace programmazione”.

Gruppo Civico per Mazzarino: Livio D’Aleo e Santo Vicari

