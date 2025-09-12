Gela, microchip per cani: tempo fino al 31 ottobre per regolarizzarsi



Il Comune di Gela informa la cittadinanza che è entrata in vigore la Legge 6 giugno 2025, n. 82, nota come “Legge Brambilla”, concernente i reati contro gli animali. Tra le novità introdotte vi è una disposizione volta a agevolare la regolarizzazione spontanea dei proprietari o detentori di animali da compagnia che non abbiano ancora adempiuto all’obbligo di identificazione mediante microchip e alla registrazione nell’anagrafe nazionale (SINAC).

Cosa prevede la legge:

• Chi spontaneamente provvede a microchippare il proprio cane e a registrarlo all’anagrafe nazionale, senza che la violazione sia già stata accertata, non sarà soggetto alle sanzioni amministrative previste.

• In caso contrario, ovvero se il cane non è microchippato al momento di un controllo da parte delle autorità competenti, restano valide le sanzioni, che possono variare da 150 a 900 euro.



Decisioni del Comune di Gela:

1. È concesso un periodo di tolleranza fino al 31 ottobre 2025, durante il quale i possessori o detentori di cani potranno mettersi in regola senza incorrere in sanzioni.

2. A partire dal 1° novembre 2025, la Polizia Municipale avvierà controlli capillari sul territorio comunale per verificare la microchippatura e la registrazione degli animali.

3. Trascorso il periodo di tolleranza, saranno applicate le sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente.



Perché è importante:

• Il microchip è uno strumento fondamentale per il rintracciamento in caso di smarrimento;

• È un atto di responsabilità verso gli animali e la comunità, e rappresenta un passo essenziale per contrastare il fenomeno del randagismo;

• Tutela la salute pubblica e la sicurezza della cittadinanza.

Appello ai cittadini:

Invitiamo tutti i possessori e detentori di cani a provvedere entro il 31 ottobre 2025 alla microchippatura e alla registrazione dei propri animali. Si tratta di un’opportunità per regolarizzarsi senza incorrere in sanzioni. Dal mese di novembre i controlli saranno rigorosi e non sarà più possibile evitare multe .