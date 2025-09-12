Gela, microchip per cani: tempo fino al 31 ottobre per regolarizzarsi

Il Comune di Gela informa la cittadinanza che è entrata in vigore la Legge 6 giugno 2025, n. 82, nota come “Legge Brambilla”, concernente i reati contro gli animali. Tra le novità introdotte vi è una disposizione volta a agevolare la regolarizzazione spontanea dei proprietari o detentori di animali da compagnia che non abbiano ancora adempiuto all’obbligo di identificazione mediante microchip e alla registrazione nell’anagrafe nazionale (SINAC).
Cosa prevede la legge:
• Chi spontaneamente provvede a microchippare il proprio cane e a registrarlo all’anagrafe nazionale, senza che la violazione sia già stata accertata, non sarà soggetto alle sanzioni amministrative previste.
• In caso contrario, ovvero se il cane non è microchippato al momento di un controllo da parte delle autorità competenti, restano valide le sanzioni, che possono variare da 150 a 900 euro.
Decisioni del Comune di Gela:
1. È concesso un periodo di tolleranza fino al 31 ottobre 2025, durante il quale i possessori o detentori di cani potranno mettersi in regola senza incorrere in sanzioni.
2. A partire dal 1° novembre 2025, la Polizia Municipale avvierà controlli capillari sul territorio comunale per verificare la microchippatura e la registrazione degli animali.
3. Trascorso il periodo di tolleranza, saranno applicate le sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente.
Perché è importante:
• Il microchip è uno strumento fondamentale per il rintracciamento in caso di smarrimento;
• È un atto di responsabilità verso gli animali e la comunità, e rappresenta un passo essenziale per contrastare il fenomeno del randagismo;
• Tutela la salute pubblica e la sicurezza della cittadinanza.
Appello ai cittadini:
Invitiamo tutti i possessori e detentori di cani a provvedere entro il 31 ottobre 2025 alla microchippatura e alla registrazione dei propri animali. Si tratta di un’opportunità per regolarizzarsi senza incorrere in sanzioni. Dal mese di novembre i controlli saranno rigorosi e non sarà più possibile evitare multe .
Gela, microchip per cani: tempo fino al 31 ottobre per regolarizzarsi
Ven, 12/09/2025 - 11:13
