Gela. Guasto lungo la condotta San Leo, interrotta fornitura ai serbatoi Montelungo e Caposoprano

Il fornitore di sovrambito Siciliacque ha reso noto per le vie brevi che, a causa di un guasto verificatosi lungo la condotta San Leo, non è stato possibile rifornire i serbatoi di Montelungo e Caposoprano al servizio delle utenze del comune di Gela.

Consequenzialmente, per effetto di ciò, Caltaqua – Acque di Caltanissetta SpA, gestore del servizio idrico integrato per il territorio della provincia di Caltanissetta, non ha potuto effettuare la programmata distribuzione nelle due aree interessate.

Resta, invece, invariata la distribuzione nelle zone Spinasanta alta e bassa.

Caltaqua renderà tempestivamente noto ogni ulteriore utile aggiornamento man mano che sarà reso disponibile.