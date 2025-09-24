Fontana del Tritone, il sindaco Tesauro incontra gli Ultras della Nissa: “Un gesto che onora Caltanissetta e apre a un confronto costruttivo”

CALTANISSETTA – Il gesto spontaneo degli Ultras della Curva Nord della Nissa, che nei giorni scorsi hanno ripulito la Fontana del Tritone in piazza Garibaldi, continua a produrre effetti positivi. Dopo il plauso unanime raccolto in città e sui social, dove la notizia ha ottenuto centinaia di commenti di stima e ringraziamento, il sindaco di Caltanissetta, avvocato Walter Tesauro, ha voluto ricevere a Palazzo del Carmine una delegazione dei tifosi biancoscudati.

Il primo cittadino ha espresso un ringraziamento sincero, sottolineando come “un piccolo gesto, se animato da passione e senso civico, possa diventare simbolo di appartenenza e di amore per la città”. Tesauro ha apprezzato non solo lo spirito identitario che ha mosso i ragazzi, ma anche la capacità di trasformare l’incontro in un momento di vero confronto, andando oltre i semplici complimenti.

A fare da portavoce della delegazione è stato Stefano Mingoia, che con toni pacati e riflessivi ha rappresentato le istanze dei tifosi. Una voce matura e propositiva che ha sorpreso per la misura e l’equilibrio con cui ha esposto le problematiche, lontano dall’immagine stereotipata degli ultras come portatori solo di passione accesa. «Il centro storico è il nostro cuore biancoscudato – ha detto – lo stesso che batte per la Nissa in ogni categoria. Vederlo trascurato ci amareggia, ma siamo pronti a collaborare per valorizzarlo».

All’incontro era presente anche il consigliere comunale Vincenzo Cancelleri, già dirigente della Nissa, che ha ascoltato con attenzione le considerazioni dei ragazzi e ha proposto, grazie alla sua esperienza professionale, una possibile soluzione tecnica per risolvere definitivamente le problematiche della Fontana del Tritone. Non più soltanto interventi episodici legati alle grandi ricorrenze cittadine – quando l’acqua torna a zampillare per pochi giorni per poi lasciare spazio al degrado – ma un piano che possa restituire stabilmente decoro e funzionalità al monumento simbolo di piazza Garibaldi.

Tesauro ha voluto ribadire, a nome dell’intera amministrazione, un plauso affettuoso agli Ultras, sottolineando come i loro suggerimenti e le loro osservazioni, nate dall’esperienza diretta di chi vive quotidianamente Piazza Garibaldi, possano diventare un valore aggiunto per l’amministrazione. L’incontro si è quindi concluso con l’impegno reciproco a mantenere aperto un canale di collaborazione, affinché lo stesso cuore che batte sugli spalti per la Nissa possa continuare a pulsare anche per il centro storico e per i simboli identitari di Caltanissetta.

Così come i cori che risuonano dalla Curva Nord fanno battere il cuore biancoscudato, anche gli zampilli della Fontana del Tritone, quando torneranno a scorrere, potranno tornare a raccontare l’identità e l’orgoglio di Caltanissetta. Due simboli diversi ma legati dallo stesso amore: quello di una città che non smette di credere in sé stessa.