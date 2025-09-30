Femminicidio nel Beneventano, donna uccisa a colpi di pietra: il marito ricercato in tutta Italia

(Adnkronos) – Femminicidio a Paupisi, in provincia di Benevento, dove è stata uccisa una donna di 49 anni. La vittima, da una prima ricostruzione, sarebbe stata colpita più volte con una pietra dal marito, mentre era nel letto, al culmine di una lite. Il delitto è avvenuto in contrada Frasso, dove sorge l'abitazione della coppia. L'uomo, Salvatore Ocone, un operaio di 58 anni, è ricercato su tutto il territorio nazionale. Secondo quanto si apprende, risultano irreperibili anche i tre figli della coppia: si tratterebbe di un maggiorenne residente in Emilia Romagna e di due ragazzi di 15 e 16 anni. A scoprire il corpo senza vita della donna questa mattina sono stati i familiari, che hanno dato l'allarme. Nella casa – al primo piano abita la madre dell'uomo – sarebbero state rinvenute numerose tracce di sangue. Inutili i soccorsi per la donna, rinvenuta nel suo letto. Sul caso indagano i carabinieri, coordinati dalla Procura di Benevento, che hanno diramato le ricerche a livello nazionale. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)