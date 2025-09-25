“Ecoattivi”, premiati 50 cittadini per la raccolta differenziata a Caltanissetta

Caltanissetta ha celebrato i suoi cittadini più virtuosi nel segno della sostenibilità. Questa mattina, nel foyer del Teatro Regina Margherita, il Comune e la società Dusty hanno consegnato cinquanta buoni spesa da 25 euro ad altrettanti residenti che si sono distinti per l’impegno nella raccolta differenziata dei rifiuti. L’iniziativa, inserita nel progetto “Ecoattivi”, punta a premiare e incentivare comportamenti responsabili che contribuiscono a rendere la città più pulita e vivibile.

Alla cerimonia era presente l’assessore all’Igiene Urbana, Calogero Adornetto, che ha ringraziato i nisseni premiati definendoli “cittadini sentinella”, esempi positivi di attenzione quotidiana all’ambiente. Nel suo intervento l’assessore ha tracciato anche le linee future del servizio, annunciando il nuovo Piano del Verde Pubblico e una gara d’appalto per l’affidamento della raccolta e della pulizia che non durerà più sette ma otto anni, con l’obiettivo di garantire maggiore continuità ed efficienza.

Non sono mancati riferimenti alle difficoltà incontrate, come il recente incendio a Valguarnera che ha rischiato di compromettere il conferimento della carta. In quel caso gli uffici comunali sono riusciti in tempi rapidi a individuare un impianto alternativo, assicurando la regolare prosecuzione del servizio.

L’evento ha avuto anche un respiro nazionale, poiché attraverso l’app “Ecoattivi” i cittadini partecipano a un sistema di premi che in passato ha portato a Caltanissetta ben due automobili elettriche vinte dai residenti. Un risultato che conferma la crescente attenzione dei nisseni verso la tutela ambientale e la mobilità sostenibile.

Il responsabile dei Servizi Ambientali di Dusty, Mario Meli, ha sottolineato che i cittadini premiati rappresentano un modello da seguire, mentre il dottor Giuseppe Chiarelli, dell’Ufficio Igiene Urbana, ha ribadito l’importanza di un’alleanza costante tra amministrazione e popolazione, evidenziando come la raccolta differenziata non sia solo un obbligo ma un atto di responsabilità collettiva. Chiarelli ha ricordato che il Comune smaltisce ogni anno circa 1.500 tonnellate di plastica, non senza difficoltà logistiche legate alla carenza di impianti disponibili in Sicilia, ma con la prospettiva di raggiungere l’obiettivo del 65% di raccolta differenziata.

La consegna dei premi, oltre al valore materiale, ha assunto un forte significato simbolico: un riconoscimento a chi, con piccoli gesti quotidiani, contribuisce a un grande obiettivo comune. La strada per una città più sostenibile è ancora lunga, ma iniziative come “Ecoattivi” dimostrano che il cambiamento può partire proprio dal senso civico dei cittadini.