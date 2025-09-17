Croce Rossa Italiana Caltanissetta, Servizio Civile Universale: pubblicato terzo avviso per l’assegnazione dei posti vacanti

Si comunica che è stato pubblicato il terzo avviso per la copertura dei posti vacanti relativi ai progetti da avviare in data 23 settembre 2025 presso la Croce Rossa Italiana di Caltanissetta. Tutti i candidati che, pur avendo partecipato e completato le procedure di selezione presso altri enti o progetti diversi dalla Croce Rossa Italiana, e sono risultati idonei, ma non selezionati possono presentare istanza.

Chi risulta come idoneo non selezionato potrà manifestare la propria disponibilità per essere assegnato presso la Croce Rossa Italiana di Caltanissetta, fino a completamento dei posti.

Termini e modalità:

Come manifestare la disponibilità: compilare il modulo scaricabile dal sito https://www.svime.org/servizio-civile-universale-bando-del-18-12-2024-terzo-avviso-per-la-copertura-dei-posti-vacanti/ ed inviarlo tramite email all’indirizzo serviziocivileinformazione@gmail.com, con allegato fotocopia di valido documento di identità.

Assegnazione dei posti: avverrà secondo i criteri stabiliti dal Dipartimento delle Politiche Giovanili, come da avviso ufficiale, e secondo le disponibilità.

Chi sceglie di impegnarsi nel Servizio Civile Nazionale – spiga Santina Sonia Bognanni Presidente della Croce Rossa Italiana di Caltanissetta – sceglie di aggiungere un’esperienza qualificante al proprio bagaglio culturale, arricchendosi sia da un punto di vista professionale che umano. Parte integrante del Programma è infatti anche l’introduzione dei giovani al mondo del lavoro, alle sue regole e ai suoi orari, e spesso l’esperienza del Servizio Civile rappresenta una tappa preziosa nel percorso formativo e professionale dei giovani che vi partecipano.

Il bando prevede l’inserimento presso la Croce Rossa Italiana di Caltanissetta con un rimborso mensile di 507,30 euro per dodici mesi per un impegno settimanale di massimo 40 ore da espletarsi a Caltanissetta nelle varie attività della CRI nissena, in particolare quelle relative ai servizi di sanitari di assistenza sanitaria, emergenza, trasporti infermi ed invalidi, dialisi, attività sociali, mensa sociale, unità mobile di assistenza ai fragili, donazione del sangue e quant’altro necessario all’ente di accoglienza.