Campofranco. Effettuati lavori di ripristino e realizzazione della segnaletica orizzontale e verticale nel centro abitato

CAMPOFRANCO. L’Amministrazione Comunale ha informato la cittadinanza che nei giorni scorsi sono stati effettuati lavori di ripristino e realizzazione della segnaletica orizzontale e verticale in diverse vie del centro abitato. Rifatte le aree di parcheggio in Piazza Crispi e Via A. Moro, per garantire ordine e migliore fruibilità degli stalli. Rinnovate le strisce pedonali in prossimità delle scuole di Via Mussomeli e Via Piave, migliorando la sicurezza degli alunni e dei pedoni.

Sono stati installati nuovi segnali di “Dare Precedenza” in gran parte degli incroci con Via Primo Maggio e Via Mussomeli, migliorando la regolazione del traffico. Posizionati specchi parabolici in punti strategici per facilitare la visibilità e prevenire incidenti. Installati o sostituiti anche diversi segnali stradali deteriorati o mancanti.

“Si tratta – ha commentato il sindaco Nuara – di un intervento importante per la sicurezza stradale e la cura del decoro urbano, frutto dell’impegno dell’Amministrazione nel migliorare la vivibilità del nostro paese”.