Caltaqua non sta potendo garantire la distribuzione nelle zone balneari di Butera

In aggiornamento rispetto a quanto già comunicato relativamente al guasto alla condotta Blufi basso segnalato dal fornitore di sovrambito Siciliacque, si comunica che Caltaqua – Acque di Caltanissetta SpA, gestore del servizio idrico integrato per il territorio della provincia di Caltanissetta, non sta consequenzialmente potendo garantire la programmata distribuzione odierna anche nelle zone balneari di Butera e, segnatamente nelle aree Falconara, Desusino, Tenutella e via dell’Uva.

Caltaqua renderà tempestivamente noto ogni ulteriore utile aggiornamento man mano che sarà reso disponibile.