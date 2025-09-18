Caltanissetta. Villa Cordova, intervento straordinario di manutenzione. L’assessore Mirisola: “Tutelare il decoro per garantire la sicurezza”

Ripulita l’area verde nel cuore cittadino: “I cittadini devono sentirsi sicuri e vivere in ambienti sani”

Il Comune di Caltanissetta, su sollecito dell’assessore Marcello Mirisola, ha avviato un intervento straordinario di manutenzione all’interno della villa comunale “Cordova”.

Un’azione di decoro urbano finalizzata a garantire un più efficace controllo del territorio e vivibilità della stessa villa che si trova nel cuore del centro storico nisseno.









La vegetazione, infatti, stava oscurando le telecamere di sicurezza, ostacolando in alcuni tratti il passaggio dei visitatori e favorendo attività di bivacco e degrado.

“Ringrazio gli uffici che tempestivamente si sono attivati per realizzare un’azione che ha permesso di restituire maggiore sicurezza e decoro all’area, a tutela dei cittadini e della vivibilità di uno spazio che appartiene a tutta la comunità” ha dichiarato l’assessore Mirisola.

L’intenzione è quella di monitorare costantemente lo stato degli spazi pubblici e favorire l’incontro e la socializzazione garantendo ai visitatori aree salubri, sicure e gradevoli alla vista. È necessario, infatti, avviare attività di prevenzione nei confronti di qualsiasi comportamento lesivo o atto criminoso nei confronti dei cittadini.

“La villa Cordova deve tornare a essere luogo nel quale i cittadini nisseni possono passeggiare, soffermarsi per chiacchierare non soltanto tra adulti ma anche con i bambini. L’area giochi, ben delimitata nei suoi spazi, permette alle famiglie di ritrovarsi e condividere momenti di spensierata socialità. Al mio insediamento – ha concluso l’assessore – ho garantito l’impegno costante per sicurezza, ordine e prevenzione. Questo è solo il primo di tanti interventi che mireranno alla tutela degli spazi pubblici e alla salvaguardia del benessere dell’intera collettività”