Caltanissetta. Via Borremans, Anas: “Arteria stradale adeguata ai moderni standard qualitativi”

Come preannunciato nelle scorse settimane, è stata riaperta al traffico, in data odierna, la via Borremans a Caltanissetta.

La riapertura, così come convenuti con le amministrazioni comunali interessate dall’arteria stradale, è avvenuta in modalità cantiere, in concomitanza alla apertura delle scuole e della ripresa delle normali attività in conseguenza della fine dell’esodo estivo, mentre si portano a termine le lavorazioni di finitura afferenti al completamento dell’ultimo strato (tappeto di usura) della pavimentazione, alla posa della cordolatura di delimitazione della carreggiata nonché al montaggio delle barriere di sicurezza e della segnaletica orizzontale e verticale.

L’obiettivo di Anas era quello di arrecare il minor disagio possibile all’utenza avendo individuato nella finestra temporale dall’1 al 15 settembre quella più idonea per non aggravare i collegamenti delle principali strutture ricettive intercettate dall’arteria nel periodo di massimo esodo estivo e non arrecare pregiudizio alcuno alla percorribilità in concomitanza della riapertura dell’anno scolastico 2025 – 2026.

La via Borremans adesso è una arteria stradale completamente ammodernata, che risponde agli standard qualitativi di Anas, obiettivo raggiunto all’insegna della sostenibilità economica ed ambientale attraverso la tecnica del riciclaggio a freddo, che ha consentito il raggiungimento dei valori di portanza del sottofondo stradale degli strati della pavimentazione mediante il completo riutilizzo del materiale fresato della vecchia pavimentazione, eliminando il conferimento dello stesso a discarica ed il reperimento di nuove materie prime da cave di prestito.

Al completamento delle ultime lavorazioni residuali, per le quali Anas è attivamente impegnata, verrà consegnata alla città di Caltanissetta una infrastruttura stradale completamente adeguata ai moderni standard qualitativi, sicura per tutti gli utenti della strada, che potranno pertanto godere di un rapido collegamento alla città attraverso lo svincolo di Caltanissetta Nord della nuova SS640, anch’essa ormai in via di definitivo completamento.

I lavori di restyling della via Borremans si inquadrano nell’ambito delle opere compensative, concordate fra Anas e la città di Caltanissetta, connesse con i lavori di ammodernamento della SS640 che, come noto, consente il rapido collegamento della città con le principali arterie stradali e autostradali dell’isola ponendo Caltanissetta in posizione strategica per lo sviluppo socioeconomico della città.

Nelle more del completamento delle opere di finitura come sopra descritte, che avverrà nel più breve tempo possibile, Anas raccomanda prudenza nell’utilizzo della nuova arteria.

Ulteriori aggiornamenti saranno forniti a breve, in modo da mantenere informata la cittadinanza sullo stato dei lavori.

