Caltanissetta. Tumminelli nuovo presidente del Consorzio Universitario, Burgio(Lega): “Scelta di alto profilo”

Ven, 12/09/2025 - 15:14

CALTANISSETTA – “Gianluca Tumminelli è un ingegnere di grande esperienza e un ricercatore affermato, la sua nomina a presidente del Consorzio universitario di Caltanissetta è una scelta che merita apprezzamento. Esprimo il mio compiacimento per la scelta del governo Schifani e auguro a Tumminelli un proficuo lavoro. Il Consorzio universitario di Caltanissetta è una realtà accademica ormai consolidata. Siamo certi che la nuova governance contribuirà alla sua espansione e al potenziamento dell’offerta di alta formazione”. Lo afferma Leonardo Burgio, commissario provinciale della Lega per Salvini premier.

