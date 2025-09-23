Caltanissetta. San Matteo, la Guardia di Finanza celebra il Patrono del Corpo

Ieri, in occasione della ricorrenza di San Matteo, Patrono della Guardia di Finanza, S.E. Rev.ma Mons. Mario Russotto, Arcivescovo della Diocesi Caltanissetta, ha celebrato una Santa Messa nella Chiesa di San Pietro di Caltanissetta.

Alla solenne celebrazione hanno partecipato, il Prefetto di Caltanissetta, S.E. dott.ssa Licia Donatella Messina, Autorità Giudiziarie locali i Vertici delle Forze di Polizia provinciali, unitamente a una nutrita rappresentanza di Ufficiali, Ispettori, Sovrintendenti, Appuntati e Finanzieri e appartenenti alle sezioni ANFI di Caltanissetta e Gela. Il “Breve Pontificio” che dichiara San Matteo Patrono della Guardia di Finanza reca la data del 10 aprile 1934 ed è stato firmato dal Cardinale Eugenio Pacelli (futuro Papa Pio XII), nell’auspicio che tutti gli appartenenti al Corpo potessero, seguendo l’esempio dell’apostolo ed evangelista, unire l’esercizio fedele del dovere verso lo Stato con la devota fede cristiana.

Proprio riflettendo su queste parole, al termine della Santa Messa, il Comandante Provinciale ha rivolto un saluto ai presenti, ringraziando S.E. Mons. Russotto per aver presieduto la solenne ricorrenza e rappresentando, ancora una volta, come il servizio per lo Stato vada affrontato con umiltà e in sincero, convinto coordinamento tra tutti i componenti delle Istituzioni per raggiungere il bene della comunità.