Caltanissetta, Royal Frigo festeggia 45 anni e annuncia la partecipazione a Refrigera 2025

Caltanissetta, 1980-2025. ROYAL FRIGO celebra i suoi 45 anni di attività, un traguardo che racconta la crescita costante di un’azienda nata in Sicilia e oggi affermata a livello internazionale nel settore delle celle frigorifere.

Fondata nel 1980 da Eusebio Giammusso e i suoi fratelli, ROYAL FRIGO ha costruito negli anni una solida reputazione basata su affidabilità, innovazione e attenzione al cliente. Da piccola realtà artigianale, l’azienda è diventata una realtà moderna e strutturata, capace di offrire una gamma completa di soluzioni: celle frigorifere commerciali e industriali modulari, per la ristorazione, per le industrie alimentari, macellerie, salumerie, rivendite di pesce, grande distribuzione e progetti personalizzati su misura.

Un ulteriore punto di forza è la logistica interna: l’azienda consegna direttamente con il proprio parco mezzi, inclusi autoarticolati, senza ricorrere a trasporti esterni. Un modello che garantisce puntualità, controllo e massima efficienza.

“Festeggiare i 45 anni significa guardare al passato con orgoglio e al futuro con determinazione – sottolinea il presidente Dott. Arialdo Giammusso –. Questo traguardo non sarebbe stato possibile senza l’impegno, la professionalità e la passione dei nostri collaboratori, che rappresentano il vero cuore pulsante della ROYAL FRIGO. Un ringraziamento speciale va anche al nostro management: Letizia Giammusso, Flerida Cantella, Pino Patitucci, Calogero Porrovecchio, Andrea Lucarelli e Francesco Riggi, che con dedizione e visione strategica guidano l’azienda verso nuovi traguardi. Ma un pensiero particolare va anche a chi ogni giorno lavora in produzione, nelle consegne e nei montaggi: la loro competenza e il loro impegno sono la garanzia della qualità che da sempre ci distingue.”

Il 2025 sarà anche un anno importante sul piano fieristico: ROYAL FRIGO sarà presente a Refrigera 2025, il principale appuntamento nazionale dedicato alla refrigerazione industriale e commerciale, occasione ideale per presentare nuove soluzioni e rafforzare i rapporti con partner e clienti.

Con 45 anni di storia alle spalle e lo sguardo rivolto al futuro, ROYAL FRIGO si conferma una realtà solida e competitiva, esempio di eccellenza del “made in Sicily” in Italia e oltre.