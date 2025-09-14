Caltanissetta. Lunedì 15 settembre via Borremans riapre al traffico veicolare

Come era stato preannunciato qualche settimana fa, lunedì 15 settembre via Borremans riaprirà al traffico veicolare.

Con l’avvio delle attività scolastiche in tutti gli istituti della città aumenterà notevolmente il flusso di utenti che dovranno utilizzare questa importante via di accesso alla città.

​”Vogliamo avvisare che, seppur percorribile, restano da completare la segnaletica stradale e le barriere – ha specificato il sindaco di Caltanissetta Walter Tesauro -. Invitiamo gli automobilisti a guidare con molta prudenza e rispettare i limiti di velocità imposti per il tratto stradale”.

​Nel frattempo proseguiranno in città i lavori sul manto stradale urbano per garantire sempre più sicurezza per automobilisti e ciclisti.