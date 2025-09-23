Caltanissetta. L’I.I.S.S. Luigi Russo celebra i suoi studenti, consegnate le Certificazioni linguistiche Gatehouse Classic

All’I.I.S.S. Luigi Russo di Caltanissetta giovedì 18 settembre si è tenuta in Aula Magna la cerimonia di consegna delle Certificazioni linguistiche Gatehouse Classic, livelli B1 e B2. La cerimonia, come all’inizio di ogni anno scolastico, viene organizzata dall’istituto , centro autorizzato esami per GATEHOUSE CLASSIC, per premiare gli studenti e le studentesse che hanno superato gli esami previsti nell’ambito del progetto Certpass Gatehouse Classic. L’evento ha previsto la consegna formale dei Certificati alla presenza delle famiglie degli studenti, del docente referente di progetto, dei docenti formatori e della Funzione Strumentale Area 3 Prof.ssa Laura Abbaleo, per celebrare il traguardo raggiunto e sottolineare il valore delle competenze linguistiche per il futuro accademico e professionale. La Prof.ssa Concetta Giuliana Callari, docente referente, ha aperto la cerimonia congratulandosi con gli studenti e le studentesse, lodando gli sforzi compiuti dai docenti formatori Proff. Antonio Bartolozzi, Alessandra La Rosa, Francesca Pettinato, Josephine Pilotta, il Prof. Giuseppe Seminatore per il supporto informatico, e ringraziando la D. S. Prof.ssa Maria Rita Basta per il sostegno fornito nella pianificazione di tutte le attività previste dai corsi organizzati nell’ambito del PNRR B1 e B2 – Multilinguismo e Internazionalità. L’I.I.S.S. Luigi Russo può annunciare l’attivazione di nuovi corsi di preparazione a esami di certificazione di pari/superiori livelli per l’anno scolastico 2025/26.