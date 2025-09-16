Caltanissetta. “Il viaggio è iniziato…”: creatività e sorrisi alla Festa dell’Accoglienza all’I.C.S. “Lombardo Radice”

Il 15 settembre le insegnanti delle sezioni della Scuola dell’Infanzia “Lombardo Radice”, “Borsellino” e “Ex Omni” hanno accolto i loro piccoli alunni accompagnati dai genitori per festeggiare insieme l’inizio di un percorso didattico dal titolo “Il viaggio è iniziato… per incontrare l’altro, per scoprire e per conoscere”, in cui camminano insieme bambini, genitori, insegnanti, assistenti e collaboratori scolastici. Una metodologia accogliente crea un legame tra ciò che il bambino porta con sé come potenzialità, abilità, conoscenze, desideri, bisogni, e le esperienze che la scuola intende promuovere, per questo rappresenterà lo sfondo che delinea un particolare stile relazionale ed educativo per tutto l’anno scolastico. Ogni bambino avrà tempi e spazi per essere accolto, per sperimentare, giocare, costruire, fare amicizie, sbagliare e “diventare grande”. La Dirigente Scolastica Prof.ssa Loredana Paola Matraxia ha salutato i genitori e augurato a tutti un buon anno scolastico. I bambini insieme ai loro genitori nei laboratori creativi delle varie sezioni hanno alcuni colorato la mongolfiera, le nuvolette e l’arcobaleno, altri hanno colorato la mongolfiera per il gioco dell’appello e altri hanno personalizzato con i colori una maglietta bianca. Una scuola che ha la cultura dell’accoglienza è una scuola nella quale si sta bene, in cui i bambini frequentano con gioia e in cui si creano legami veri e solidi. Per questi presupposti pedagogici diverse attività sono state e saranno proposte come un percorso da condividere, affinché bambini e genitori possano vivere l’Esperienza della Scuola dell’Infanzia. Al termine del laboratorio i bambini hanno giocato e familiarizzato con l’ambiente scolastico alla presenza dei loro genitori. Tutte le insegnanti della scuola dell’infanzia augurano ai bambini di poter essere come diceva Madre Teresa di Calcutta degli aquiloni: “Insegnerai loro a volare ma non voleranno il tuo volo, insegnerai a sognare ma non sogneranno il tuo sogno, insegnerai a vivere ma non vivranno la tua vita, ma in ogni volo, in ogni sogno e in ogni vita rimarrà sempre l’impronta dell’insegnamento ricevuto”.