Caltanissetta. Il sindaco Tesauro visita la lavoratrice ferita al Sant’Elia: “Fare luce sull’incidente in ospedale”

Il sindaco di Caltanissetta, avvocato Walter Tesauro, si è recato personalmente nel pomeriggio all’ospedale Sant’Elia per sincerarsi delle condizioni della lavoratrice rimasta ferita nell’incidente che ha coinvolto un ascensore del nosocomio.

La donna, una portantina dell’Asp, ha riportato la frattura di tibia e perone e verrà sottoposta ad intervento chirurgico nei prossimi giorni. Il primo cittadino, accompagnato dall’assessore Toti Petrantoni, ha voluto portare di persona gli auguri di pronta guarigione, esprimendo vicinanza a nome dell’amministrazione comunale e dell’intera città.

“Ho voluto incontrare direttamente la lavoratrice coinvolta – ha dichiarato il sindaco Tesauro – per farle sentire l’affetto e la vicinanza della comunità nissena in questo momento difficile. A lei vanno gli auguri più sinceri di una pronta e completa guarigione.”

Il sindaco ha poi sottolineato l’urgenza di fare piena chiarezza sulle cause dell’accaduto:“Quanto avvenuto all’interno di una struttura pubblica, e per di più in un ospedale, non può restare senza risposte. Bisogna fare chiarezza su quanto accaduto e, di conseguenza, prendere i relativi provvedimenti. Chiediamo all’Asp e agli organi competenti di accertare rapidamente le responsabilità e di garantire la massima sicurezza per operatori, pazienti e cittadini.”