Caltanissetta. Il sindaco Tesauro: “Auguri per il primo giorno di scuola, la scuola forma i ragazzi di oggi e i cittadini di domani”

Domani primo giorno di scuola per molti studenti che torneranno tra i banchi per iniziare un nuovo anno scolastico all’insegna di un percorso fatto di crescita e di conoscenza. Il sindaco di Caltanissetta e presidente del Libero Consorzio Comunale, Walter Tesauro, ha voluto rivolgere un sentito augurio agli studenti. Di seguito la nota.

«Desidero rivolgere un sentito augurio di buon anno scolastico – dichiara l’Avvocato Walter Tesauro, Sindaco di Caltanissetta e Presidente del Libero Consorzio Comunale – a tutti gli studenti di ogni ordine e grado, ai professori e all’intero corpo docente, al personale amministrativo, tecnico e ausiliario che, con dedizione e impegno, contribuisce quotidianamente al funzionamento delle nostre scuole.

Un pensiero speciale va anche ai genitori, ai quali raccomando di seguire con attenzione e partecipazione i percorsi scolastici dei propri figli. La crescita educativa è un cammino che si compie insieme: scuola e famiglia devono procedere di pari passo affinché i ragazzi possano formarsi non solo come studenti preparati, ma anche come cittadini responsabili e consapevoli.

Il nuovo anno scolastico rappresenta sempre un momento di rinnovata fiducia e speranza. La scuola è il luogo in cui si costruisce il futuro della nostra comunità: accompagniamo i nostri giovani con sostegno, incoraggiamento e presenza costante, certi che dall’impegno comune possano nascere uomini e donne di valore, capaci di affrontare le sfide del domani.»