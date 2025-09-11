Caltanissetta, il Funzionario Economico Finanziario Giovanni Lombardo lascia il servizio attivo: il ringraziamento del Questore

Lo scorso primo settembre il Funzionario Economico Finanziario Giovanni Lombardo ha lasciato il servizio attivo dopo quarant’anni di servizio alla Questura di Caltanissetta. Il Ragioniere Lombardo, appartenente ai ruoli dell’Amministrazione Civile dell’Interno, ha iniziato la sua carriera nel 1985 e per diversi anni ha svolto la delicata funzione di Economo della Questura e di Funzionario preposto alla Sezione Amministrativa e tecnica di supporto dell’Ufficio tecnico logistico Provinciale. Il Questore Pinuccia Albertina Agnello ha rivolto un affettuoso ringraziamento al funzionario che, con il suo costante e puntuale apporto professionale, ha contribuito al buon andamento della gestione amministrativa dell’Ufficio Provinciale della Polizia di Stato.