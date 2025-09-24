Caltanissetta, il cordoglio dell’amministrazione comunale per il lutto che ha colpito la famiglia del giovane Michele Trentuno

Il Sindaco di Caltanissetta Walter Tesauro, a nome di tutta l’amministrazione comunale, rivolge le più sentite condoglianze alla famiglia di Michele Trentuno e si stringe attorno a tutti coloro i quali lo conoscevano e lo amavano.

“La prematura perdita di un nostro concittadino, in una situazione così tragica e a soli 17 anni, lascia amarezza e sconforto – ha dichiarato il Sindaco -. Non ci sono parole che possano alleviare il dolore di chi lo amava. In questo momento così triste soltanto fermarci a riflettere su quanto è accaduto a questo nostro concittadino e ricordare quanto di buono e virtuoso offriva alla sua comunità mostrandosi sempre disponibile e impegnandosi in attività sociali”.