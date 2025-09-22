Caltanissetta. Fiera di San Michele, tre bus navetta gratuiti per il collegamento con il Luna Park

L’Amministrazione comunale ha predisposto un servizio di trasporto che dal 27 al 29 settembre permetterà di raggiungere agevolmente le aree interessate dalla fiera dedicata al Santo Patrono

Il Comune di Caltanissetta, in sinergia con Tiemme SRLS, ha pianificato un servizio di trasporto gratuito per agevolare la mobilità dei cittadini e di tutti i partecipanti accorrenti dalle località limitrofe in occasione della Fiera di San Michele.

Dal 27 al 29 settembre 2025, infatti, a partire dalle ore 18:00 fino a cessate esigenze, con la frequenza di 20 minuti per l’inizio di ogni corsa, tre bus navetta partiranno dalla stazione ferroviaria e permetteranno di raggiungere il luna park allestito in zona Pian del Lago, garantendo un collegamento agevole fra la fiera merceologica e l’area dedicata ai giochi e al divertimento.

Il servizio osserverà il seguente percorso:

Capolinea stazione – via Cavour – corso Vittorio Emanuele – via Niscemi – via Vassallo – Ponte Bloy- via Candura – LUNA PARK PIAN DEL LAGO – via Candura – via N. Colajanni – via Rochester – Capolinea stazione.

“Anche quest’anno, in occasione della Fiera di San Michele e del Luna Park, l’Amministrazione comunale ha voluto garantire un servizio di bus navetta gratuito, con l’obiettivo di agevolare la mobilità dei cittadini e ridurre il traffico veicolare nelle aree interessate – ha dichiarato l’assessore alla Viabilità Toti Petrantoni. Invito tutti a usufruirne: è un servizio pensato per rendere più comodi e sicuri gli spostamenti durante le giornate di festa”.

Per ulteriori informazioni sulla Fiera di San Michele: https://comune.caltanissetta.it/it/eventi/fiera-di-san-michele