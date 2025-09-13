Caltanissetta. Consorzio Universitario, la consigliera Mosca: “Risultato di una maggioranza che dialoga per dare il meglio alla collettività”

“L’opposizione la smetta di criticare quando il risultato della maggioranza unita e compatta offre competenza e professionalità alla comunità. L’attesa per un atto importante come la nomina del presidente del Consorzio Universitario era necessaria per individuare la persona giusta che contribuirà al potenziamento e al raggiungimento degli obiettivi strategici e alla corretta gestione delle risorse e del personale.” Così la consigliera comunale di Caltanissetta, Giusy Mosca (Forza Italia), in merito al Consorzio Universitario di Caltanissetta.

“Il risultato è frutto di una votazione all’ARS – prosegue – e quindi è chiaro che è il risultato di una maggioranza che comunica, dialoga e che vota per dare il meglio alla collettività. Un plauso all’on Mancuso che lavora per la nostra provincia e che non ha sbandierato ogni giorno i risultati di ciò che ha fatto ma ha lavorato silenziosamente per il bene comune. Lo ha dimostrato con la vittoria di Walter Tesauro al Comune e alla provincia, competizioni nelle quali gli attestati di stima sono stati chiari a tutti.” Conclude affermando che “i risultati sono sotto gli occhi di tutti coloro che vogliono vedere ed è chiaro che l’opposizione che ha ben chiaro quanto questa maggioranza sia unita nelle scelte importanti non vuole che gli altri vedano, offuscando con esternazioni improvvisate che vertono a influenzare i cittadini nisseni. I progetti realizzati e la competenza di chi lavora saranno evidenti a tutti e mi spiace ma se dovessimo parlare di vincitori e sconfitti dovremmo dire al nostro Carlo Vagginelli che alla Regione e al Comune di Caltanissetta gli sconfitti non siamo noi di maggioranza.”