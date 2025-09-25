Caltanissetta, comunità energetiche rinnovabili: il Comune aprirà una manifestazione d’interesse

Sarà possibile creare un circuito virtuoso nel quale il cittadino sarà un produttore/consumatore con notevole risparmio di energie economiche e ambientali

Il Comune di Caltanissetta pubblicherà un avviso nel quale si comunicherà una manifestazione di interesse per l’adesione a una Comunità Energetica Rinnovabile (CER).

L’intento è in linea con il “Clean energy package” dell’Unione Europea e con gli obiettivi strategici del Comune finalizzati all’adesione a modelli energetici sostenibili e innovativi, in grado di produrre effetti positivi concreti sul piano ambientale, economico e sociale per contribuire al benessere delle comunità locali e alla transizione verso un futuro più equo e resiliente.

Nello specifico l’avviso punterà a individuare le CER esistenti e operanti sul territorio cittadino, raccogliere informazioni utili sulle stesse per valutare concretamente a quale Comunità poter aderire in tempi brevi e, dunque, costruire un quadro aggiornato delle opportunità locali in ambito di produzione e autoconsumo energetico da fonti rinnovabili.

“L’evoluzione del quadro normativo, anche in ambito nazionale, porta a focalizzare l’attenzione sul cittadino e sulla necessità di garantirgli un accesso più equo e sostenibile al mercato dell’energia elettrica – ha spiegato l’assessore alla transizione energetica Vincenzo Lo Muto -. In tale contesto le Comunità Energetiche Rinnovabili permettono ai cittadini di diventare protagonisti della transizione energetica, non solo consumatori ma anche produttori di energia. È un modello che consente risparmi concreti e allo stesso tempo rafforza la sostenibilità ambientale e sociale”.

I benefici che ne deriverebbero sarebbero di tipo economico ed energetico comportando un notevole risparmio di risorse finanziarie e ambientali.

La creazione di nuovi modelli di economia sostenibile basati sulla generazione distribuita, sul consumo consapevole di energia e sul contrasto alla povertà energetica contribuendo a creare un “Green New Deal Europeo”.

L’approccio promosso dal Comune di Caltanissetta sarà quello di proporsi come “facilitatore” coinvolgendo i cittadini e sottolineando i benefici delal creazione di forme innovative di aggregazione e di governance nel campo dell’energia per diventare parte attiva alle diverse fasi del processo produttivo.

“I cittadini – ha concluso l’assessore Lo Muto – potranno consumare, produrre e scambiare collettivamente la propria energia, beneficiando anche dei meccanismi di incentivazione previsti dalle norme vigenti. Si tratta di un’opportunità reale per ottenere vantaggi economici, ridurre l’impatto ambientale e contribuire in maniera diretta al benessere della comunità”.