Caltanissetta. “Chi lo Ama lo Protegge”: sinergia tra diverse realtà del territorio per ripulire l’Orto Sociale di via Angeli

“Chi lo Ama lo Protegge”. È questo il titolo dell’iniziativa che ha avuto luogo ieri, 23 settembre, con protagonista il circolo Legambiente Caltanissetta, il quale ha aderito alla campagna nazionale Puliamo il Mondo 2025.

L’evento, patrocinato dal Comune di Caltanissetta, si è svolto all’Orto Sociale di Via Angeli e ha visto i volontari di Legambiente, in collaborazione con gli operatori della Riserva Naturale Lago sfondato coinvolgere diverse realtà del territorio quali la Croce Rossa Italiana – Comitato di Caltanissetta, l’associazione i Girasoli, Real Dream, USSM, e anche una rappresentanza di studenti delle scuole Primarie dell’I.C. “V. Veneto” e Secondaria dell’I.S. “A. Volta” per vivere insieme un’esperienza di volontariato ambientale, di inclusione e di clean-up, dove tra grande entusiasmo, forza di volontà e immenso amore per la natura, si è creata un’intensa sinergia per ripulire l’Orto Sociale e l’area circostante.































“Una buona causa da condividere insieme – scrive su Facebook Legambiente Caltanissetta –, perché è solo così che possiamo costruire sani luoghi di incontro e di partecipazione. Grazie a chi ha partecipato – conclude – e a chi crede che il cambiamento cominci da piccoli grandi gesti.”

Mani infaticabili pronte a raccogliere rifiuti per accarezzare quel verde che dà vita, occhi colmi di gioia e il desiderio di essere parte attiva di quel cambiamento che vuole il mondo un posto più pulito e abitabile. Un’occasione, “Chi lo Ama lo Protegge” per lanciare un messaggio concreto di speranza, di pace e di solidarietà per sottolineare l’importanza della tutela dell’ambiente come bene comune.

Foto: Pagina Facebook Legambiente Caltanissetta