A Gela santuario arcaico emerge da lavori per palazzo Cultura

I resti di quello che per gli archeologi intervenuti potrebbe essere un santuario arcaico stanno riaffiorando all’interno del cantiere dell’Orto Fontanelle, a Gela (Caltanissetta).

Si tratta di lavori che l’amministrazione comunale sta effettuando con fondi Pnrr per realizzare il progetto del Palazzo della Cultura. Durante le attività di scavo, sono state individuate le prime tracce di resti murari e frammenti di statuette.

Gli approfondimenti sono appena iniziati. In altri cantieri, avviati sempre con fondi Pnrr in città, ci sono già stati altri rinvenimenti ritenuti di “valore archeologico”. (ANSA).