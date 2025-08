Villalba, appuntamento all’alba sonora con musiche e canto alla roccia amorosa

VILLALBA – Un appuntamento all’alba previsto per domani, 9 agosto, dalle 5 alle 9 alla “Roccia Amorosa” di Villalba indossando abiti bianchi. Lo rendono noto i promotori BC Sicilia di Mussomeli e l’Amministrazione comunale di Villalba. “Ci sono luoghi che ci chiamano e non ne conosciamo la ragione… … sono sirene ammantate di vento alla cui malìa non si deve resistere perché, forse, cedendo alla loro bellezza potremmo trovare la via che porta alla Grande Gioia”. L’alba sonora alla Roccia Amorosa ci attende all’alba lasciandoci incantare dal mito, dalla musica di Duilio Virzì e dal canto di Emanuela Fai. Un’esperienza unica e suggestiva che vedrà madre e figlio uniti da un cordone musicale. Un viaggio che combina la musica contemporanea con la tradizione del sud Italia evocando nenie che cullano l’anima di chi ascolta, creando un’atmosfera emozionale e coinvolgente. Inoltre le composizioni inedite del giovane Duilio Virzì sembrano essere un esempio di come la creatività possa essere coltivata e valorizzata fin da giovane. L’omaggio alla tradizione del Sud Italia aggiunge un tocco di autenticità e radici culturali. Un viaggio musicale che ci accompagnerà dalle prime luci del giorno fino al sorgere del sole e ci farà vivere un’esperienza emotiva e spirituale, dove natura e cultura si fondono insieme.