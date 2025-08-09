Vasto incendio nella zona Gallitano di Sommatino: in fumo oltre 100 ettari di terreni

SOMMATINO – Un vasto incendio sta interessando dalla mattinata di oggi la zona Gallitano, nel territorio di Sommatino, distruggendo almeno 100 ettari di sterpaglie e terreni agricoli incolti. Le fiamme, alimentate dal caldo torrido e dal vento, sono ancora in corso e il lavoro di spegnimento da parte delle squadre antincendio si presenta particolarmente complesso a causa della natura impervia dell’area.

Sul posto operano senza sosta gli uomini della Forestale dei distaccamenti di Caltanissetta Sab 2, Sab 6 e San 8, impegnati da ore per circoscrivere il fronte del fuoco e limitare i danni.

Al momento non è ancora chiara l’origine del rogo: non si esclude alcuna ipotesi, ma non ci sono conferme circa una possibile matrice dolosa. Le operazioni di spegnimento andranno avanti fino a completa bonifica dell’area.