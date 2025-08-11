Sommatino. Pubblicato il bando per la Democrazia Partecipata. Istanze da produrre entro il 22 agosto

SOMMATINO. L’amministrazione comunale guidata dal sindaco Salvatore Letizia ha reso noto alla cittadinanza che è stato pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Sommatino il bando relativo alla Democrazia Partecipata, finalizzato alla raccolta di proposte progettuali da parte dei cittadini e delle associazioni del territorio.

Possono partecipare alla presentazione dei progetti tutti i cittadini residenti nel Comune di Sommatino, tutte le Associazioni e i Raggruppamenti. Il bando è consultabile nella sezione DEMOCRAZIA PARTECIPATA del sito del Comune di Sommatino e contiene tutte le informazioni necessarie per la partecipazione, comprese le modalità di presentazione delle proposte, le tempistiche e i criteri di valutazione. La scadenza per la presentazione dei progetti è il 22 Agosto 2025.

I progetti devono riguardare le seguenti aree tematiche scelte dalla Commissione Partecipativa:

⁃ Ambiente e territorio;

⁃ Politiche giovanili;

⁃ Attività culturali, sportive e ricreative.

L’Amministrazione rinnova il proprio impegno nel promuovere strumenti di partecipazione attiva e invita la cittadinanza a contribuire con idee e progetti per il miglioramento della comunità. Ecco dove trovare l’Avviso e la documentazione necessaria per presentare i progetti: https://www.comune.sommatino.cl.it.