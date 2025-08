Serradifalco. Performare Festival, tra danza contemporanea e workshop conclusa l’anteprima della settima edizione

Si è conclusa l’anteprima della settima edizione di Performare Festival, che ha animato Serradifalco e Montedoro dal 26 al 31 luglio 2025. Il festival, che quest’anno ha come tema “Corpo Universo”, ha offerto al pubblico un ricco programma di danza contemporanea, residenze creative e workshop.

La prima parte del festival, promossa dall’Associazione IN ARTE con il riconoscimento del Ministero della Cultura e il sostegno della Regione Siciliana, ha rappresentato un’occasione di incontro e riflessione, esplorando il corpo come “punto di origine, memoria vivente e archivio in continua evoluzione”.

Gli eventi si sono svolti in diverse location: dal Piazzale del Teatro Comunale A. De Curtis di Serradifalco alla Villetta dei Minatori, dalla Villa Comunale R. Livatino e la Piazza Vittorio Emanuele, fino all’Osservatorio astronomico di Montedoro.

Il programma ha incluso spettacoli e performance, nei quali il pubblico ha potuto assistere a opere di rilievo come ZTL – Zona a Traffico Limitato di Andrea Rampazzo, che ha coinvolto i presenti in una riflessione sulla convivenza e Estratti | Suspended Chorus di Silvia Gribaudi, una performance site-specific che ha indagato la relazione tra corpo individuale e collettivo.

Grande successo anche per Il Paese in un corpo, uno studio sul ruolo dell’empatia del performer e il suo impatto con il pubblico: esito della residenza creativa condivisa tra Silvia Gribaudi, Andrea Rampazzo e il Collettivo SicilyMade. E poi, I Fiori della Notte di Nicola Simone Cisternino, risultato performativo della residenza condotta dall’artista con giovani allieve e la collaborazione del Liceo Coreutico R. Settimo di Caltanissetta.

Formazione: grande partecipazione alle masterclass di Andrea Rampazzo e Silvia Gribaudi. Ampia adesione anche al laboratorio destinato alla comunità, ispirato al processo di ricerca Il paese in un corpo e condotto da Silvia Gribaudi

Eventi collaterali: la settimana è stata arricchita da momenti di incontro come il Performare Talk – ZTL e il Dopofestival a cura di Radici al Quadrato, la presentazione del primo Giardino di Colapesce a cura dell’associazione No SerradifalKo ONLUS. La chiusura si è svolta all’Osservatorio astronomico con il Dopofestival COSMO, una serata tra narrazioni astronomiche e socialità.

La direzione artistica di Simona Miraglia e Amalia Borsellino del Collettivo SicilyMade ha sottolineato come “Un festival come Performare in un territorio come l’entroterra siciliano ha offerto uno spazio condiviso di creazione, ascolto e dialogo, esplorando con il territorio e la comunità la tematica del festival attraverso spettacoli, incontri, workshop e residenze artistiche”. Le direttrici hanno poi aggiunto che “il Festival continua a promuovere un dialogo gentile con i luoghi attraversati e le persone incontrate”, facendo della danza un atto collettivo che unisce linguaggi, generazioni e paesaggi umani”.

Performare Festival tornerà a settembre, dal 1° al 6, con la sua programmazione completa. In questa seconda parte si terranno altri importanti laboratori, tra cui Conscious Release con la coreografa Agostina D’Alessandro e Guerrilla Dance, un laboratorio creativo per bambini guidato da Delfina Stella.

Tra gli ospiti di Performare Festival troviamo grandi nomi della scena europea insieme ad astri nascenti della coreografia nazionale e regionale: Balletto Civile/Giulia Spattini, Agostina D’Alessandro, Fattoria Vittadini/Maura Di Vietri, Camilla Montesi, Ocram Dance Movement/Claudio Scalia, Marco Laudani, Collettivo SicilyMade, Delfina Stella, Giovanna Velardi.



Il successo dell’anteprima è stato possibile grazie alla preziosa collaborazione con il Comune di Serradifalco, il Comune di Montedoro e i numerosi partner culturali e sostenitori.

PF2025 // SETTEMBRE



Lunedì 1 Settembre

_ Villa Comunale R. Livatino – ore 18:30

DELFINA STELLA

GUERRILLA DANCE

Ideazione e danza Delfina Stella | sound design Walter Laureti | con la partecipazione della comunità di Serradifalco | produzione Versiliadanza | progetto realizzato nell’ambito di Performare Festival 2025 sezione ‘Performare Project Kids



_Campo sportivo – ore 21:00

GIUSEPPE MUSCARELLO / MUXARTE | PINDOC

LA FOLLIA

coreografia e danza Giuseppe Muscarello | musica Arcangelo Corelli | produzione Muxarte/Pindoc

con il sostegno di MIC Ministero della Cultura, Regione Sicilia



_Campo di calcio – ore 21:30

GIULIA SPATTINI / Balletto Civile

ELIZABETH | SORRY FOR WHAT?

Ideazione e regia Giulia Spattini | danzato e creato da Paolo Rosini e Giulia Spattini | disegno sonoro Guido Affini | assistente alla regia Francesco Gabrielli | collaborazione produttiva Balletto Civile, Emilia Romagna Teatro ERT / Teatro Nazionale | con il sostegno di Drama Teatro, Fuori Luogo Festival Fisiko | spettacolo presentato in collaborazione con DAMSLab | Dipartimento delle Arti – Università di Bologna nell’ambito di CARNE focus di drammaturgia fisica e di Teatro Arcobaleno

Mercoled’ 3 Settembre

_ Parco delle Rimembranze – ore 18:00 – 18:30 – 19:00

COLLETTIVO SICILYMADE

LAND_SCAPE_OSMOSI

concept Simona Miraglia | coreografia e interpreti Amalia Borsellino, Agnese Canicattì, Simona Miraglia, Silvia Oteri | collaborazione artistica Marta Greco | produzione IN ARTE/Performare Festival | in collaborazione con Scenario Pubblico | con il sostegno di Regione Siciliana Ass.to del Turismo, Sport e Spettacolo



_Teatro Comunale A. De Curtis – ore 21:00

Incontro

NELLO CALABRO’

CI VUOLE UN CORPO PER TROVARE UN’ANIMA

Un personale viaggio nel cinema danzato e non, dove i corpi sono “misura di ogni cosa”, a cura di Nello Calabrò

Giovedì 4 Settembre

_ Quadrato – ore 19:30

CLAUDIO SCALIA / Ocram Dance Movement

CHEERS

Idea, coreografia e regia Marco Laudani e Claudio Scalia | interpreti Rebecca Bendinelli, Ismaele Buonvenga, Rachele Pascale, Nunzio Saporito, Paola Tosto | musiche di Travis Lake, Giuseppe Verdi | registrazione e montaggio voce Irene Quirós | costumi Theama for dance | produzione ocram dance movement con la collaborazione di Scenario Pubblico Centro di Rilevante Interesse Nazionale



_Teatro Comunale A. De Curtis – ore 21:00

COMPAGNIA ZAPPALà DANZA

ROMEO E GIULIETTA

coreografia e regia Roberto Zappalà | musica Pink Floyd, Elvis Presley, Luigi Tenco, José Altafini, Mirageman, John Cage, Sergei Prokofiev | interpreti Fernando Roldan Ferrer, Valeria Zampardi | testi a cura di Nello Calabrò | luci e costumi Roberto Zappalà | direzione tecnica Sammy Torrisi | management Vittorio Stasi | assistente di produzione Federica Cincotti | direzione generale Maria Inguscio | si ringrazia Simone Viola per i movimenti di danze da sala

Venerdì 5 Settembre

_ Villa Comunale R. Livatino – ore 18:30

CAMILLA MONTESI

GEOMETRIA DEL CHIASSO prima nazionale

di Camilla Montesi | interpreti Camilla Montesi, Noemi Piva | musiche di William Mazzei | produzione Scenario Pubblico / Compagnia Zappalà Danza _ Centro di rilevante interesse nazionale

_Teatro Comunale A. De Curtis – dalle ore 19:30

MAURA DI VIETRI / Fattoria Vittadini

FLUX FULL EXPERIENCE – VIAGGIO DEI DUE MONDI

direttori creativi Maura Di Vietri, Ivan Taverniti | coreografia Maura Di Vietri | interprete Sara Bello | narratrice Désirée Valdès | musica Luca Maria Baldini | luci Isadora Giuntini | programmatori Alessandro Pregnolato, Isadora Giuntini & Jonathan Napolitano (Real Again) | direttori di progetto Maura Di Vietri, Enrica Paltrinieri | coordinatori di progetto/art directors Giulia Ferrando, Alessandro Galimberti, Elena Accenti | supervisore personaggi e concept art Gloria Martinelli | supervisore pre-produzione e animazione creature Cristian Neri | pre-produzione, art team, team produzione 3D | team di sviluppo VR experience Corsi accademici (anno 2022/2023) di concept, fumetto e animazione 3D della Scuola Mohole di Milano | produzione Fattoria Vittadini | in collaborazione con Scuola Mohole | progetto finanziato dal PNRR – Next Generation UE

Sabato 6 Settembre

_Teatro Comunale A. De Curtis – ore 21:00

AGOSTINA D’ALESSANDRO

I’LL GET HOME IN 40 MINUTES

coreografia, concept & performance Agostina D’Alessandro | live music Paolo Pellegrino | produzione Expansive Being Asbl | in collaborazione con Performare Festival



_Teatro Comunale A. De Curtis – ore 21:30

GIOVANNA VELARDI

AUTOBIOGRAFIA CECI N’EST PAS UNE/MON AUTOBIOGRAPHIE

di e con Giovanna Velardi | collaborazione registica e drammaturgica Roberta Nicolai | sound designer Angelo Sicurella | progetto concepito all’interno di Oscillazioni/Teatri di Vetro 2023 | produzione PinDoc | coproduzione Triangolo Scaleno Teatro/Teatri di Vetro | con il sostegno di MiC e Regione Siciliana



Sezione PERFORMARE PROJECT



// LABORATORI

P. P. | Creazione e Ricerca:

AGOSTINA D’ALESSANDRO – Conscious Release / 1>6 Settembre

workshop in residenza destinato a danzatori e performer

P. P. | Kids:

DELFINA STELLA – Guerrilla Dance / 28 Agosto>1 Settembre

laboratorio creativo rivolto a bambine e bambini dai 7 ai 12 anni