Serradifalco celebra San Leonardo, in processione le sacre reliquie

Giornata di grande festa per la comunità di Serradifalco. Oggi, in occasione della tradizionale festa estiva di San Leonardo abate, Patrono della città, l’Unità pastorale vivrà un evento straordinario, reso ancora più significativo dall’anno santo giubilare.

In via del tutto eccezionale, le sacre reliquie di San Leonardo usciranno questa sera in processione, un gesto raro che vuole sottolineare la portata spirituale di questo tempo di grazia. Custodite con venerazione sotto l’altare della Chiesa Madre, all’interno di un’artistica urna lignea adornata da formelle che raccontano la vita del Santo, le reliquie rappresentano un tesoro prezioso della fede locale, che oggi si fa pellegrina tra le strade del paese.

L’iniziativa, inserita nel cuore del Giubileo della Speranza, vuole essere segno visibile di rinnovamento, di unità e di preghiera comunitaria. “Sarà un gesto semplice ma profondamente eloquente – sottolinea l’Arciprete della città, don Biagio Biancheri – che ci ricorda che il nostro cammino non è solitario, ma accompagnato dai santi, amici e testimoni del Vangelo”.

San Leonardo, monaco e abate, vissuto nel segno della preghiera, della penitenza e della carità, continua a essere per Serradifalco un esempio concreto di santità possibile, una guida sicura nel tempo presente, segnato da incertezze e inquietudini. Proprio a lui, in questa solenne ricorrenza, la comunità affida una supplica unanime per il dono della pace: nelle famiglie, nei cuori, nei popoli ancora segnati dalla guerra.

La partecipazione alla processione e alla Concelebrazione Eucaristica è stata calorosamente estesa a tutti i fedeli della comunità, con l’invito a vivere questa giornata non come una semplice commemorazione, ma come una tappa significativa del proprio cammino di fede.

Nel segno della speranza, della pace e della comunione, Serradifalco si raccoglie attorno al suo Patrono, per riscoprire nella sua testimonianza la bellezza del Vangelo vissuto con umiltà e coraggio.