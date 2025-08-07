Scuola, USRS Sicilia: “La morte di Paola Serafin ci addolora”

Il direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, Giuseppe di Piero, attraverso una nota esprime il cordoglio per la scomparsa di Paola Serafin, componente della segreteria nazionale Cisl Scuola, avvenuta ieri, 6 agosto, a Roma dopo una lunga malattia.

“Tempra, determinazione, coraggio e intraprendenza hanno contraddistinto Paola Serafin sul lavoro e nella vita. La sua morte ci addolora tutti e il mondo della scuola perde un valido punto di riferimento per la formazione e la dirigenza scolastica – dice il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia Giuseppe Pierro -. La ricordo donna autorevole, di riconosciuta professionalità, apprezzata competenza e disponibile all’ascolto. A nome dell’Istituzione che rappresento, desidero esprimere la nostra vicinanza alla famiglia di Paola Serafin e al sindacato della Cisl Scuola”.