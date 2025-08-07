Savona, morto il bambino colto da malore in spiaggia ad Albenga

(Adnkronos) –

Non ce l'ha fatta il bambino di 9 anni in vacanza ad Albenga (Savona), che era stato colto da malore in spiaggia: "In riferimento al drammatico episodio che ha coinvolto il bambino di 9 anni in vacanza ad Albenga" Asl 2 della Liguria esprime in una nota "alla famiglia la più profonda vicinanza e il più sentito cordoglio per il tragico epilogo". "L’automedica è arrivata da Alassio in 4 minuti, ampiamente nei tempi previsti dal protocollo e, fin dai primi momenti dell’accaduto, medici, operatori sanitari e volontari hanno attivato con tempestività tutte le procedure di emergenza del caso, operando con la massima professionalità e dedizione – sottolinea Asl 2 della Liguria – Purtroppo, le condizioni cliniche del piccolo sono apparse sin da subito estremamente critiche e ogni sforzo si è scontrato con la gravità della situazione". "È stata una vicenda che ha profondamente colpito tutti coloro che vi sono stati coinvolti, suscitando grande commozione e partecipazione emotiva. Gli operatori hanno continuato a sperare, fino all’ultimo, in un esito diverso – conclude – Alla famiglia, in questo momento di immenso dolore, il pensiero commosso di tutta l’azienda". Secondo quanto ricostruito, lunedì il bambino stava giocando sulla spiaggia quando, all’improvviso, si è sentito male e si è accasciato. Dopo aver ricevuto le prime cure sul litorale, il bambino è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. Le sue condizioni sono apparse subito critiche, tanto da richiedere un immediato trasferimento al Gaslini di Genova, dove è stato ricoverato in terapia intensiva. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)