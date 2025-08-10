San Cataldo, nuova nomina in Giunta: Frattallone assessore con delega a patrimonio e politiche energetiche

San Cataldo – Venerdì mattina l’architetto Marcello Frattallone è entrato ufficialmente a far parte della Giunta comunale di San Cataldo. A lui sono state affidate le deleghe alla valorizzazione del patrimonio e alle politiche energetiche.

Il nuovo assessore avrà il compito di promuovere interventi mirati alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio pubblico, oltre a sviluppare iniziative per migliorare l’efficienza energetica delle strutture comunali. Tra gli obiettivi in programma figura anche la creazione di comunità energetiche rinnovabili, considerate uno strumento strategico per rendere la città più sostenibile e favorire forme di energia condivisa.

Il sindaco, nel dare il benvenuto a Frattallone, ha espresso parole di fiducia e incoraggiamento, augurandogli buon lavoro e sottolineando l’importanza delle deleghe assegnate, ritenute centrali per lo sviluppo e la modernizzazione della città.

Con l’ingresso di Frattallone, l’amministrazione punta a coniugare riqualificazione urbana e transizione ecologica, in un percorso che guarda alla modernizzazione dei servizi e alla riduzione dei consumi.