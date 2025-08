Mussomeli, al via nuovo progetto di riqualificazione area tra viale Peppe Sorce e Via Boccaccio

MUSSOMELI – Dal Comune rendono noto l’approvazione, il finanziamento e l’avvio di un ulteriore progetto di qualificazione urbana che interesserà l’area compresa tra viale Peppe Sorce e via Boccaccio, attualmente in stato di abbandono. L’intervento prevede la bonifica completa della zona e la realizzazione di un’area sportiva attrezzata all’aperto (Area Fitness) destinata in particolare ai giovani e a tutti i cittadini che desiderano mantenersi in forma e vivere la città in modo attivo e sano. Un progetto che unisce rigenerazione urbana, attenzione al benessere e valorizzazione degli spazi pubblici. “Un sentito ringraziamento. ha sottolineato il sindaco di Mussomeli va allo IACP di Caltanissetta, nelle persone del Direttore Arch. Mameli, e soprattutto del mio amico Commissario Straordinario Pasquale Mistretta, per la preziosa collaborazione e il costante impegno. Ringraziamo, inoltre, l’Assessorato regionale alle Infrastrutture, guidato dall’Assessore Alessandro Aricò, e l’Assessorato regionale al Turismo, diretto dall’Assessore Elvira Amata, per il fondamentale sostegno istituzionale e finanziario che ha reso possibile l’avvio di questo importante intervento per la nostra comunità”.